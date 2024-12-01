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Galatasaray'ın eski yıldızından Jose Mourinho itirafı!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
01.12.2024 17:24
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Bir zamanlar Süper Lig'de Galatasaray forması giyen ve İnter'de top koşturduğu dönemde Jose Mourinho ile birlikte çalışan Goran Pandev, Portekizli çalıştırıcı hakkında dikkat çeken sözler sarf etti.

Galatasaray'ın eski yıldızından Jose Mourinho itirafı!

İnter'de Jose Mourinho ile birlikte çalışan Goran Pandev, eski hocasıyla ilgili konuştu.

"MOURINHO, GERÇEK BİR İNSAN"

jose mourinho - goran pandev

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında övgü dolu sözler sarf eden Goran Pandev, "Mourinho, yüzünüze karşı bir şeyler söyleyen, içinize dokunan gerçek bir insan." şeklinde konuştu.

"NASIL BAŞARDIĞINI ANLAMIYORUM"

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Portekizli çalıştırıcı ile ilgili sözlerine devam eden Pandev, "Kariyerim boyunca birçok antrenörüm oldu ama Mourinho gibisini görmedim. Mourinho bir liderdi ve işler iyi gitmediğinde bile bizi korurdu. Oynamayan oyuncular, Mourinho'yu oynayanlardan daha çok severdi. Bunu nasıl başardığını hala anlamıyorum." dedi.

GALATASARAY'DA DA FORMA GİYMİŞTİ

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2022 yılında futbol kariyerini sonlandıran Goran Pandev, 2014-15 sezonunda Türkiye'de Galatasaray forması giymişti. Sarı - kırmızılı formayı sadece 1 sezon terleten Pandev, çıktığı 17 maçta 7 gol attı ve 2 asist katkısı verdi.

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Anahtar Kelimeler:
José Mourinho fenerbahçe galatasaray
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