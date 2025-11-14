SPOR

Galatasaray'ın eski yıldızından olay yaratan ifadeler! "Geri dönmeyeceğim"

Galatasaray'dan Hellas Verona'ya satın alma opsiyonuyla kiralanan Victor Nelsson, Danimarka basınına konuştu. Kiralık sözleşmesi bittiğinde bile Galatasaray'a dönmeyeceğini ifade eden Nelsson'un sözleri gündeme oturdu.

Emre Şen
Victor Nelsson

Victor Nelsson

DAN Danimarka
Yaş: 27 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Hellas Verona
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'dan sezon başında İtalya Serie A ekibi Hellas Verona'ya satın alma opsiyonuyla kiraya gönderilen Victor Nelsson, Galatasaray için çarpıcı ifadeler kullandı.

"GERİ DÖNMEYECEĞİM"

Nelsson, "Bu yaz neler olacağını göreceğiz. Ama geleceğimin Galatasaray'da olmadığını biliyorum. Geri dönmeyeceğim. Galatasaray'da olanlar hakkında çok fazla konuşmak istemiyorum. Ancak geçen yaz Roma'daki kiralık dönemimden döndüğümde zor bir dönem yaşadığımı söyleyebilirim." dedi.

"UZATMAK ZORUNDA KALDIM"

Danimarkalı savunma oyuncusu, "Kulüpte harika yıllar geçirdim, taraftarlar tarafından sevildim ve şampiyonluklar kazandım. Roma'ya transfer olduğumda, Galatasaray ile sözleşmemi 2027 yılına kadar uzatmak zorunda kaldım. Bu, kiralanmamın şartı gibiydi. Bu yaz Verona'ya transfer olduğumda da şart aynıydı. Sözleşmemi bir yıl uzatmak zorunda kaldım, 2028'e kadar." ifadelerini kullandı.

galatasaray nelsson
