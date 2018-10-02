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Galatasaray'ın Everton'dan Oumar Niasse'yi resmen istediği iddia edildi

GALATASARAY HABERLERİ  | 02.10.2018 09:55 | Son Güncelleme

Forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray'da Niasse gündemden düşmüyor. Sarı-kırmızılılar, Everton forması giyen Oumar Niasse için İngiliz ekibine resmi teklif yaptı.

Galatasaray'ın Everton'dan Oumar Niasse'yi resmen istediği iddia edildi

Sezon başında forvet transferi yarım kalan Galatasaray atağa geçti. Sarı-kırmızılı ekip, uzun bir süredir ilgilendiği Oumar Niasse'yi Everton'dan resmen istedi.

Afrika futbolunun nabzını tutan Galsenfoot'un haberine göre; Galatasaray 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Niasse'yi kiralamak için şimdiden teklifte bulundu.

Haberde, sarı-kırmızılı takımda sezon başında Galatasaray'dan ayrılan Bafetimbi Gomis'in yerinin doldurulamadığı belirtilirken, Oumar Niasse'nin devre arasında, milli takımdan arkadaşı Badou Ndiaye ile Galatasaray'da buluşabileceği yazıldı.

KADROYA GİREMİYOR

Niasse son iki maçta kadroya giremezken daha önceki maçlarda da 4 kez sonradan oyuna girdi ve hiç ilk 11'de başlayamadı.

8 milyon euro piyasa değeri bulunan 28 yaşındaki oyuncunun, bu sezon henüz gol veya asisti bulunmuyor.

(Fotomaç)

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