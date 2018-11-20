SPOR

Malatya'nın yıldızı G.Saray'da gidiyor!

GALATASARAY HABERLERİ  | 20.11.2018 17:28 | Son Güncelleme

Ara transferde kadrosuna bir forvet takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Galatasaray'ın, Evkur Yeni Malatyaspor forması giyen Guilherme'yi istediği ve yıldız isim için nabız yokladığı iddia edildi.

Malatya'nın yıldızı G.Saray'da gidiyor!

Yaz döneminde Gomis ile yolları ayırdıktan sonra o bölgeye herhangi bir takviye yapmayan sarı kırmızılılar, ara transferi hareketli geçireceğe benziyor.

Mutlak bir golcü alması beklenen Galatasaray'ın orta saha bölgesi için de bir hazırlık yaptığı ortaya çıktı.

İtalyan medyasında yer alan habere göre Yeni Malatyaspor'un Benevento'dan kiraladığı Guilherme, Galatasaray'ın radarına girdi.

Sarı kırmızılı ekibin Brezilyalı oyuncu için nabız yokladığı bildirildi. Serie A ekiplerinden Sassuolo da 27 yaşındaki oyuncu için devrede.

Bu sezon Yeni Malatyaspor formasıyla 13 maça çıkan Guilherme 3 gol 6 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Galatasaray'ın o bölgede Emre Akbaba, Belhanda, Feghouli gibi alternatifleri bulunuyor.

Ancak Emre sakat, Belhanda ve Feghouli'nin ara transfer döneminde iyi bir teklif gelmesi halinde takımdan ayrılmaları gündemde.

(Ajansspor)

5bee95a2ae298b6e85f7bc80

10 yıl boyunca tutsak kaldığı 'Dehşet Evi'ni anlattı10 yıl boyunca tutsak kaldığı 'Dehşet Evi'ni anlattı
Inter, Ozan Kabak için teklif yaptı mı?Inter, Ozan Kabak için teklif yaptı mı?
Mehmet Demirkol Fatih Terim ve Tudor'u karşılaştırdıMehmet Demirkol Fatih Terim ve Tudor'u karşılaştırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Evkur yeni Malatyaspor Guilherme

En Çok Okunan Haberler

AİHM Selahattin Demirtaş kararını açıkladı: Tahliye edilmeli

AİHM Selahattin Demirtaş kararını açıkladı: Tahliye edilmeli

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz MHP'den istifa etti

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz MHP'den istifa etti

Gomis'in menajeri Patrick Mendy'den Aziz Yıldırım sözleri

Gomis'in menajeri Patrick Mendy'den Aziz Yıldırım sözleri

Ozan Tufan-Oğuzhan Özyakup takası!

Ozan Tufan-Oğuzhan Özyakup takası!

Frozen 1907 Fenerbahçe'den ayrıldığını açıkladı!

Frozen 1907 Fenerbahçe'den ayrıldığını açıkladı!

Mehmet Demirkol Fatih Terim ve Tudor'u karşılaştırdı

Mehmet Demirkol Fatih Terim ve Tudor'u karşılaştırdı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 1 yorum
LAN NE YILDIZI 3 PARALIK ADAMA YİNE 10 PARA VERİP BELA ALACAKLAR BÜTÜNÜYLE OLUMSUZ BAKIYORUM
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Malatya'nın yıldızı G.Saray'da gidiyor!

Malatya'nın yıldızı G.Saray'da gidiyor!

Inter, Ozan Kabak için teklif yaptı mı?

Inter, Ozan Kabak için teklif yaptı mı?

Mehmet Demirkol Fatih Terim ve Tudor'u karşılaştırdı

Mehmet Demirkol Fatih Terim ve Tudor'u karşılaştırdı

Manuel Fernandes cephesinden Galatasaray açıklaması

Manuel Fernandes cephesinden Galatasaray açıklaması

Galatasaray yönetimi futbolcuların 34 milyon TL'lik alacaklarını ödedi

Galatasaray yönetimi futbolcuların 34 milyon TL'lik alacaklarını ödedi

Ahmet Çakar: Fatih Terim Galatasaray'a başkan olacak

Ahmet Çakar: Fatih Terim Galatasaray'a başkan olacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.