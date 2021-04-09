SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'ın Fatih Karagümrük maçı planı hazır

Galatasaray'ın Fatih Karagümrük maçı planı hazır

09.04.2021 19:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray, Fatih Karagümrük ile kritik bir maça çıkacak.

Galatasaray'ın Fatih Karagümrük maçı planı hazır

Galatasaray'da teknik heyet Karagümrük maçı planlarını hazırladı.

Son karşılaşmada Hatayspor'a 3-0 yenilen sarı-kırmızılı ekipte tüm hesaplar 3 puan üzerine kuruldu. Teknik direktör Fatih Terim, Fatih Karagümrük maçının son çalışmasını yaptırırken oyuncularından topun tamamen kontrollerinde olmasını ve oyunu takımının yönlendirmesini istedi.

Terim ve yardımcıları ayrıca önde baskı ile kaybedilen topların çabuk geri kazanılması ve kontratak yenmemesi için de çalışmalar yaptırırken futbolculardan özellikle uzaktan daha fazla şut çekilmesini de istediler.

GALATASARAY, BABEL VE FALCAO İLE GOL ARAYACAK

Galatasaray'da Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç'ın izolasyon süreci tamamlandı.

Görev verilmesi durumunda Karagümrük maçında forma giyebilecekler ancak Terim'in iki oyuncuyu da antrenman ve maç eksiği yüzünden gerekirse ikinci yarıda kullanmayı planladığı belirtildi.

Sol bekte ise son haftalarda düşüşte olan Saracci'nin yerine Emre Taşdemir'in tercih edileceği öğrenilirken annesi vefat eden Onyekuru'nun yerine ise Babel'de karar kılındı. Forvet hattında Mostafa'nın yedek soyunması, Babel'in sık sık içeri kat ederek Falcao'yu desteklemesi bekleniyor.

Sarı-kırmızılı takımın muhtemel 11'i şöyle: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Etebo, Feghouli, Gedson, Oğulcan, Babel, Falcao

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Davetsiz misafirler programı ele geçirdi!Davetsiz misafirler programı ele geçirdi!
Fatih Terim'den Sergen Yalçın'a göndermeFatih Terim'den Sergen Yalçın'a gönderme
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleriEn güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Fatih Karagümrük
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

Simone Inzaghi Kovid-19'a yakalandı

Simone Inzaghi Kovid-19'a yakalandı

CSKA Moskova, Dyshawn Pierre'in peşinde!

CSKA Moskova, Dyshawn Pierre'in peşinde!

İşte G.Saray - Trabzonspor derbisinin tarihi

İşte G.Saray - Trabzonspor derbisinin tarihi

G.Saray'a bir başkan adayı daha

G.Saray'a bir başkan adayı daha

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

'Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmiştim'

'Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmiştim'

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını patlattı

Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını patlattı

İtalya - Türkiye karşılaşması seyircili oynanacak!

İtalya - Türkiye karşılaşması seyircili oynanacak!

Süper Lig devine Talisca ve Vısca!

Süper Lig devine Talisca ve Vısca!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.