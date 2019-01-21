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Galatasaray'ın Fatih Terim'in yeni sözleşmesini TFF'ye göndermediği ortaya çıktı

GALATASARAY HABERLERİ  | 21.01.2019 13:41 | Son Güncelleme

Galatasaray yönetiminin verdiği müjdenin üzerinden 4 ay geçti. 16 Ekim’de Terim’in boş mukaveleye imza attığı duyurulmuştu. Ancak uzatılan sözleşme, Futbol Federasyonu’na hâla gönderilmedi.

Galatasaray'ın Fatih Terim'in yeni sözleşmesini TFF'ye göndermediği ortaya çıktı

Galatasaray’da Başkan Mustafa Cengiz ve yönetiminin Teknik Direktör Fatih Terim ile imzaladığı yeni sözleşmenin resmen işleme konmaması ve aslına ulaşılamaması kafaları karıştırdı. Yönetim 16 Ekim'de resmi siteden haberi duyururken “Kulübümüze ve Türk futboluna tarihi başarılar kazandırmış olan kıymetli teknik direktörümüz ile 2018-2019 sezonunu takip eden 2 sezon ve 3 yıl uzatma opsiyonlu olmak üzere yeni bir sözleşme imzalanmıştır” ifadelerini kullanmıştı.

SÖZLEŞME TFF'DE MEVCUT DEĞİL

Kamu Aydınlatma Platformu'na da (KAP) “Sayın Fatih Terim, meblağ hanesi boş mukaveleye imza atmış olup 85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar) ile yapılan değişikliğe istinaden meblağ bilahare Türk Lirası olarak belirlenecektir” şeklinde bir bildirim yapılmıştı. Geçen 4 ayda Galatasaray yönetimi, Terim ile imzalandığı söylenen sözleşmenin aslını TFF'ye teslim etmedi. Sözleşmenin hâlâ neden TFF'ye gönderilmediği kafalarda soru işaretleri uyandırdı.

(Sözcü)

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray fatih terim

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
bırakın bu ağzı bozuk adamı be..sanki teknik drektör yok memlekette..futbolcular tek basına calıssalar daha cok maç kazanırlar..tutturmussunuz bu adam dıye..bir halt yedıgı yok..herşeyi dısardan alıyorsunuz..drektorude dısardan getırın..bu zavvallının biri olmuş..defedin gitsin
bu art niyetli ve yanlı tff ye ancak mendil gönderilir oda kuıllanılmış mendill..
lütfen sözleşmesini federasyona gönderin yoksa milli takıma döner....
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