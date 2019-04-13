Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisindeki muhtemel 11'i belli oldu

Rakip sahada son derbisini 2014-2015 sezonu 4 Ocak 2015'te Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ettiği maçta alan Galatasaray, Fenerbahçe karşısına mutlak galibiyet için çıkacak. Ligde bu sezon son 13 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen ve şampiyonluk yolunda Medipol Başakşehir ile olan 6 puanlık farklı kapatmak isteyen sarı-kırmızılılar, bu sezon belki de en önemli maçından 3 puan çıkarmanın peşinde.

Galatasaray'ın Fenerbahçe karşısına şu 11 ile çıkması bekleniyor:

Galatasaray ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de yarın oynanacak derbi maçla tarihte 389'uncu kez karşı karşıya gelecek. Tarihi rekabette galibiyet ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler, geride kalan 388 maçtan 146'sını kazanırken, sarı-kırmızılılar ise bu süre içinde 123 kez sahadan galip ayrıldı. İki takım 119 maçta ise eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin attığı 534 gole, Galatasaray 484 golle karşılık verdi. Yalnızca lig maçlarında ise sarı-lacivertliler 156 gol atarken, sarı-kırmızılılar ise 118 gol kaydetti. Galatasaray, rakibine karşı son galibiyetini, 26 Mayıs 2016'daki Türkiye Kupası finalinde 1-0'la elde etti.

Galatasaray ile Fenerbahçe, lig tarihinde 124'üncü maçına çıkacak. Fenerbahçe'nin lig maçlarında da üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 123 maçta sarı-lacivertlilerin 50, sarı-kırmızılıların ise 33 kez birbirlerine üstünlüğü bulunuyor. 40 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında Pazar günü Ülker Stadı'nda Fenerbahçe ile karşılaşacak Galatasaray, rakibini deplasmanda 19 yıldır yenemiyor. Kadıköy'de çıktığı 22 maçta da galibiyet yüzü görmeyen sarı-kırmızılılar, 19 yıllık hasrete son vererek şampiyonluk yolundaki büyük engeli 3 puanla aşmak için ter dökecek.

Ligin ilk yarısındaki Türk Telekom Stadı'ndaki maçta Galatasaray, karşılaşmadaki 2-0'lık üstünlüğünü koruyamamış ve mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı. Karşılaşmada çıkan olaylar sonrası Jailson 8, Roberto Soldado 6, Ryan Donk 6, Badou Ndiaye 5, Garry Rodrigues de 3 maç ceza aldı. Ayrıca Galatasaray'da teknik ekipte de teknik direktör Fatih Terim 10, Hasan Şaş ise 8 maçta takımını yalnız bıraktı.

Zorlu Fenerbahçe maçında Galatasaray'da önemli eksikler var. Evkur Yeni Malatyaspor ile oynanan kupa maçında kırmızı kart gören Luyindama ile ligin 27'nci haftasında oynanan Evkur Yeni Malatyaspor maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düşen Marcao, Fenerbahçe karşısında takımını yalnız bırakacak. Sarı-kırmızılı ekipte, bu iki eksiğin yanı sıra Nagatomo ve Mitroglou'nun da durumları belirsiz.

Muslera

Mariano

Donk

Semih Kaya

Linnes

Fernando

Ndiaye

Feghouli

Belhanda

Onyekuru