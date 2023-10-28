Galatasaray'ın galibiyet serisi Rize'de devam etti! Süper Lig'de nefes kesen zirve yarışı...

Hafta içinde Bayern Münih'i sallasa da yıkamayan Galatasaray'da tüm motivasyon Çaykur Rizespor maçındaydı. Ligde Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde bulunan sarı-kırmızılılar herhangi bir kaza yapmadan maçı kazanıp önüne bakmak istiyordu. İç sahada namağlup durumda olan İlhan Palut'un Çaykur Rizespor'u Galatasaray'a karşı direnemedi ve sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

RİZESPOR MAÇA HIZLI BAŞLADI

Maçın henüz 3. dakikasında Çaykur Rizespor'da Zekiri, sol taraftan şık hareketlerle ceza sahasına girdi. Ortasını yaptı, ancak Galatasaray savunması topu uzaklaştırdı.

KEREM AKTÜRKOĞLU KAÇIRDI

Karşılıklı ataklar sürerken Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, sol ayağıyla köşeye doğru vurdu. Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan, sağına yatarak topu çıkarmayı başardı.

GALATASARAY ÖNE GEÇTİ

Abdülkerim'in kazandığı topla atağa çıkan Galatasaray, Oliveira ile golü buldu ve maçta skor 1-0'a geldi.

RİZE'DEKİ MAÇLAR

Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Süper Lig maçlarında 23 kez Rize'de karşı karşıya geldi.

Taraflar arasında Rize'de geride kalan maçlarda Galatasaray 14, ev sahibi ekip 5 kez galip geldi, 3 maç ise berabere bitti.

Rize'de Galatasaray'ın 47 golüne, Çaykur Rizespor 26 golle karşılık verdi.

FARKLI SKORLAR

Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında lig maçlarında en farklı skorlu galibiyeti 1987-1988 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı.

Çaykur Rizespor ise Galatasaray karşısındaki en farklı galibiyetini 2-0'lık skorla elde etti.

Bu arada, 2001-2002 sezonunda Rize'deki maçı Galatasaray 6-3 kazandı. Filelerin toplam 9 kez havalandığı bu karşılaşma, iki takım arasında geride kalan 42 müsabaka içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan Galatasaray, Çaykur Rizespor ile ligde yaptığı 42 maçın 39'unda fileleri havalandırdı, gol bulamadığı 3 maçı deplasmanda kaybetti.

LİGDE SON 8 MAÇINI KAZANDI

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 8 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk haftasında Mondihome Kayserispor ile berabere kaldıktan sonra sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor, RAMS Başakşehir, İstanbulspor, MKE Ankaragücü, Bitexen Antalyaspor ve Beşiktaş'ı mağlup etti.

Galatasaray, ayrıca Süper Lig'deki son 15 maçında mağlup olmadı. Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı. "Cimbom" bu sezon da ligde çıktığı 9 maçın 8'ini kazandı, birinde berabere kaldı.

ICARDI, 16 MAÇTA 15 GOL ATTI

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, gol yollarındaki başarılı performansıyla dikkati çekiyor.

Arjantinli futbolcu, bu sezon forma giydiği 16 resmi karşılaşmada 15 kez ağları havalandırdı.

Mauro Icardi, Süper Lig maçlarında 10, UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakalarında ise 5 kez topu filelere gönderdi.





