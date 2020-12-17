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Galatasaray'ın Garry Rodrigues teklifi reddedildi

GALATASARAY HABERLERİ  | 17.12.2020 10:21 | Son Güncelleme

Galatasaray, eski futbolcusu Garry Rodrigues için kulübü Al Ittihad'a transfer teklifi yaptı. Ancak kanat oyuncusu için yapılan bu teklif kulübü tarafından reddedildi. Al Ittihad, Rodrigues ile olan sözleşmesini 2 yıl daha uzatmak istiyor.

Galatasaray'ın Garry Rodrigues teklifi reddedildi

Türkiye'de Galatasaray ve Fenerbahçe formaları giyen Garry Rodrigues'e eski kulübü Galatasaray'dan transfer teklifi geldi. Geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe'de kiralık olarak geçiren oyuncu tekrar takımına geri dönmüştü.

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GALATASARAY'IN TEKLİFİ REDDEDİLDİ

Sporx'in haberine göre, Al-Ittihad'da teknik direktör Fabio Carille, Rodrigues için gelen tüm tekliflerin geri çevrilmesini istedi. Bu teklifler arasında Galatasaray'ın satın alma ya da kiralama teklifleri de vardı. Brezilyalı teknik direktörün isteği üzerine oyuncuyla 2 yıl daha sözleşme yapılmasının zemini hazırlanıyor. Rodrigues'in hali hazırda kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.


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