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Galatasaray'da geleneksel pilav günü

GALATASARAY HABERLERİ  | 03.06.2018 13:09 | Son Güncelleme

Galatasaraylılar Derneği'nin her yıl organize ettiği Geleneksel Pilav Günü Galatasaray Lisesi’nde yapıldı.

Galatasaray'da geleneksel pilav günü

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Yönetim Kurulu Üyeleri Yusuf Günay, Mahmut Recevik, Kaan Kançal ve İlber Aydemir'in de katıldığı 84. Geleneksel Pilav Günü'nde lisenin eski kuşak öğrencileri bir araya geldi.

Galatasaray Lisesi Müdürü Meral Mercan'ın açılış konuşmasıyla başlayan etkinlik, Galatasaray Eğitim Vakfı İkinci Başkanı Köksal Bayraktar, Galatasaraylılar Derneği Başkanı Polat Bengiserp ve 50. yıl mezunları adına Eski Devlet Bakanı Mehmet Ali İrtemçelik'in konuşması ile devam etti.
En yaşlı üye Ali Fuat Diriker yaş kütüğüne plaket çakarken Galatasaray Lisesi'nde 50. yılını dolduran mezunlara plaket verildi. Her yıl geleneksel olarak verilen "Galatasaraylılık" ödülüne ise Ali Fuat Diriker layık görüldü.

Mustafa Cengiz: “Galatasaray Lisesi Türkiye tarihinin kilometre taşı”

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz günün önemi ile ilgili olarak, “Burada bir tarihi izliyoruz. Toplumları oluşturan en önemli etkenlerden biri onların sağlıklı tarihidir. Galatasaray Lisesi’nin 150. yılını Pilav Günü münasebetiyle kutluyoruz. Galatasaray Lisesi sadece bir lise değil, Türkiye tarihinin kilometre taşı. Türkiye’nin çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmasında bir mihenk taşı ve penceresi. Liseyi sadece futbol kulübü ya da spor kulübü olarak görmek çok yanlış. Burası bir kültür yuvası. Cumhuriyetimizi yaratan değerlerin temelleri burada atıldı, Burası Türkiye tarihinin bir özümsemesi, batılılaşma hareketinin temelidir” şeklinde konuştu.
Etkinliğe katılan Fransa’nın İstanbul Başkonslosu Bertrand Buchwalter’a Başkan Mustafa Cengiz, 18 numaralı Bafetimbi Gomis forması hediye etti.

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