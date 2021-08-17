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Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu'ndan olay sonrası ilk paylaşım

17.08.2021 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarı-Kırmızılı ekibin genç ve yetenekli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, dün akşam oynanan Giresunspor maçında takım arkadaşı Marcao'nun saldırısına uğramıştı. Genç yıldız Kerem, olay sonrası ilk paylaşımını yaptı.

Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu'ndan olay sonrası ilk paylaşım

Galatasaray 'ın deplasmanda 2-0 kazandığı Giresunspor maçının 2. yarısında takım arkadaşı Marcao'nun saldırısına uğrayan Kerem Aktürkoğlu, yaşanan olay sonrası ilk paylaşımını yaptı. Geçtiğimiz sezondan bu yana büyük bir çıkış içerisinde olan ve yıldızı parlayan Kerem Aktürkoğlu, Twitter hesabından Galatasaray armasını paylaştı.

Genç ve yetenekli yıldız Kerem Aktürkoğlu, olay sonrası Fatih Terim ve takım arkadaşları tarafından teselli edilmişti. Milli futbolcu, Marcao'ya sadece sus işareti yaptığını arkadaşlarına anlatmıştı.

Galatasaray'ın bugün yapılan antrenmanında Marcao yer almazken, Sarı-Kırmızılı ekibin Brezilyalı futbolcu hakkında vereceği karar merakla bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Giresunspor Kerem Aktürkoğlu Marcao
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