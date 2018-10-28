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Ozan Kabak için tarihi karar!

GALATASARAY HABERLERİ  | 28.10.2018 09:11 | Son Güncelleme

Galatasaray yönetimi performansıyla göz kamaştıran Ozan Kabak için harekete geçti. Genç yıldızın maaşında iyileştirme yapılıp, serbest kalma bedelinin 20 milyon Euro civarına çıkarılması gündemde...

Ozan Kabak için tarihi karar!

Avrupalı menajer ve scoutların Schalke maçında hayran kaldıkları Galatasaray'ın genç yıldızı Ozan Kabak için yaptıkları açıklamalar sonrasında yönetim kolları sıvadı. İlk etapta Ozan’ın sözleşmesinin uzatılarak bonservisine de oldukça yüklü bir serbest kalma maddesi koyulması gündeme geldi.

Hali hazırda 200 bin Euro yıllık ücret alan Ozan’ın maaşının ciddi anlamda iyileştirilmesi ve serbest kalma maddesinin 20 milyon Euro’lar civarında çıkarılması gündemde...

MENAJERLİK ŞİRKETLERİ DE DEVREDE
Bu arada Ozan Kabak için Avrupa’nın dev menajerlik şirketleri devreye girdi. Başta Almanya’nın en büyük menajerlik firması olan Rogon’un Türkiye ayağındaki isimleri, Ozan’ı portföylerine katıp, Avrupa devlerine pazarlamak için girişimlere başladıkları konuşuluyor. (Fotospor)

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Ozan Kabak Galatasaray

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