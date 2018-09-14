Galatasaray'ın genç yıldızı Ozan Kabak sosyal medyayı salladı... Süper Lig'in 5. haftasındaki Galatasaray-Kasımpaşa maçına Ozan Kabak damga vurdu. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan 18 yaşındaki Ozan Kabak performansıyla başta Galatasaray tribünleri olmak üzere futbol otoritelerinden tam not aldı.

Galatasaraylı taraftarlar, Ozan Kabak'ın 2014 yılında Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Selçuk Şahin'i ti'ye alarak attığı "Selçuk Şahin'in 5, Steven Gerrard'ın 0 şampiyonluk gördüğü bir dünyada bana adaletten bahsetmeyin" tweetini paylaştı.

OZAN KABAK KİMDİR?

Ozan Kabak, 25 Mart 2000 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Babası cezaevi müdürü olduğu için Ankara'da görev yaptığı sırada dünyaya gelen Ozan Kabak, aslen Mardin'e bağlı olan Derik ilçesinden.

1.85'lik boyuyla hava toplarında başarılı bir performans sergileyen Ozan Kabak, sol ayağını etkili bir şekilde kullanabiliyor. Milli takımın alt yaş gruplarında toplam 39 kez resmi maça çıkan Ozan Kabak, bu mücadelelerde toplam 6 gol atmayı başardı.

Ozan Kabak, 2017 U17 Avrupa şampiyonasının finallerinin ardından UEFA'nın resmi sitesinde yer bulmuştu. Ozan, 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nın en dikkat çeken 10 ismi arasında gösterilmişti. 2017 yılında Galatasaray ile resmi sözleşme imzalayan Ozan'ın 2020'ye kadar resmi sözleşmesi bulunuyor.

