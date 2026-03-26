SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'ın genç yıldızı Renato Nhaga milli takıma çağrıldı mı?

Galatasaray'ın Portekiz ekibi Casa Pia'dan geleceğe yönelik transfer ettiği Renato Nhaga, Gine-Bissau Milli Takımı'nın kadrosuna çağrıldı. Gine-Bissau, 28 ve 31 Mart tarihlerinde Burkina Faso ile hazırlık maçları oynayacak.

Galatasaray'ın genç yıldızı Renato Nhaga milli takıma çağrıldı mı?
Burak Kavuncu
Renato Nhaga

Renato Nhaga

GNB Gine Bissau
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Galatasaray'ın genç yıldız adayı Nhaga'ya Milli takımından büyük onur geldi.

RENATO NHAGA, GİNE-BİSSAU MİLLİ TAKIMI'NIN KADROSUNA ÇAĞRILDI!

Galatasaray ın genç yıldızı Renato Nhaga milli takıma çağrıldı mı? 1

Portekiz'den devre arasında Galatasaray'a gelen ve sergilediği çıkışla dikkatleri üzerine çeken Renato Nhaga, bu emeğinin karşılığını en üst seviyede almayı başardı. Genç yeteneğin sergilediği göz kamaştırıcı performans ve geleceğe yönelik vaat ettikleri, Gine-Bissau Milli Takımı teknik heyetinin de gözünden kaçmadı. Çiçeği burnunda yıldız, ülkesinin açıklanan son aday kadrosuna dahil edilerek ilk kez milli formayı sırtına geçirme onuruna erişti. Bu davet, oyuncunun kariyer basamaklarını ne kadar hızla tırmandığının en somut göstergesi olarak kayıtlara geçti.

PİYASA DEĞERİNİ ŞİMDİDEN KATLAYACAK!

Galatasaray ın genç yıldızı Renato Nhaga milli takıma çağrıldı mı? 2

Henüz yolun başında olmasına rağmen saha içindeki olgun tavırları ve skora katkısıyla fark yaratan Nhaga'nın milli takıma seçilmesi, kulübünde de büyük bir gurur dalgası yarattı. Genç yıldızın uluslararası arenada vitrine çıkacak olması, hem piyasa değerini katlaması hem de tecrübe kazanması açısından kritik bir dönüm noktası olarak görülüyor. Gine-Bissau futbolunun yeni umudu olarak adlandırılan Renato Nhaga’nın, milli kamp dönüşünde çok daha özgüvenli bir şekilde yeşil sahalarda fırtına estirmeye devam etmesi bekleniyor.

PERFORMANSI!

Galatasaray ın genç yıldızı Renato Nhaga milli takıma çağrıldı mı? 3

2025/26 sezonunda Casa Pia formasıyla Liga Portugal’da (Portekiz 1. Lig) 18 maçta 2 gol attı. Gneç isim toplamda 21 maçta, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Dinamik yapısı, mücadele gücü ve teknik kapasitesiyle dikkat çekti.

4 Şubat 2026 tarihinde Galatasaray’a 6.5 milyon € bonservis bedeliyle transfer olan Gineli oyuncu, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 3 maçta 2 gol kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
Gine-Bissau galatasaray milli takım Renato Nhaga
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.