Galatasaray'ın genç yıldızı Renato Nhaga milli takıma çağrıldı mı?

Galatasaray'ın genç yıldız adayı Nhaga'ya Milli takımından büyük onur geldi.

RENATO NHAGA, GİNE-BİSSAU MİLLİ TAKIMI'NIN KADROSUNA ÇAĞRILDI!

Portekiz'den devre arasında Galatasaray'a gelen ve sergilediği çıkışla dikkatleri üzerine çeken Renato Nhaga, bu emeğinin karşılığını en üst seviyede almayı başardı. Genç yeteneğin sergilediği göz kamaştırıcı performans ve geleceğe yönelik vaat ettikleri, Gine-Bissau Milli Takımı teknik heyetinin de gözünden kaçmadı. Çiçeği burnunda yıldız, ülkesinin açıklanan son aday kadrosuna dahil edilerek ilk kez milli formayı sırtına geçirme onuruna erişti. Bu davet, oyuncunun kariyer basamaklarını ne kadar hızla tırmandığının en somut göstergesi olarak kayıtlara geçti.

PİYASA DEĞERİNİ ŞİMDİDEN KATLAYACAK!

Henüz yolun başında olmasına rağmen saha içindeki olgun tavırları ve skora katkısıyla fark yaratan Nhaga'nın milli takıma seçilmesi, kulübünde de büyük bir gurur dalgası yarattı. Genç yıldızın uluslararası arenada vitrine çıkacak olması, hem piyasa değerini katlaması hem de tecrübe kazanması açısından kritik bir dönüm noktası olarak görülüyor. Gine-Bissau futbolunun yeni umudu olarak adlandırılan Renato Nhaga’nın, milli kamp dönüşünde çok daha özgüvenli bir şekilde yeşil sahalarda fırtına estirmeye devam etmesi bekleniyor.

PERFORMANSI!

2025/26 sezonunda Casa Pia formasıyla Liga Portugal’da (Portekiz 1. Lig) 18 maçta 2 gol attı. Gneç isim toplamda 21 maçta, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Dinamik yapısı, mücadele gücü ve teknik kapasitesiyle dikkat çekti.

4 Şubat 2026 tarihinde Galatasaray’a 6.5 milyon € bonservis bedeliyle transfer olan Gineli oyuncu, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 3 maçta 2 gol kaydetti.