Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı kadrosu açıklandı!

Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı kamp kadrosu açıklandı! Yıldız golcü Victor Osimhen kafilede yer alırken, Aslan Ankara'ya 1 isim dışında tam kadro çıkarma yapıyor.

Burak Kavuncu
Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Gençlerbirliği ile kritik bir randevuya çıkacak olan Galatasaray’da kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılı ekipte taraftarların yolunu gözlediği Nijeryalı süper yıldız Victor Osimhen, teknik direktörün kararıyla kafilede yer aldı.

SAKATLIKTAN ÇIKAN OSIMHEN KADRODA!

Sakatlığı sebebiyle durumu merak edilen isimlerden olan Victor Osimhen, 45 numaralı formasıyla Gençlerbirliği maçı kadrosuna dahil edildi.

Öte yandan Göztepe maçında sakatlanan Yaser Asprilla ise kadroda yer almayan tek isim oldu.

GENİŞ KADRO AÇIKLANDI!

Galatasaray'ın Gençlerbirliği Maçı Kamp Kadrosu:

Kaleciler: Uğurcan Çakır, Batuhan Şen, Günay Güvenç

Savunma: Ismail Jakobs, Davinson Sánchez, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Wilfried Singo, Arda Ünyay , Sacha Boey

Orta Saha: Gabriel Sara, İlkay Gündoğan, Armando Güner, Lucas Torreira, Renato Nhaga, Mario Lemina

Hücum: Roland Sallai, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Ahmed Kutucu, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Noa Lang

ANKARA'DA HEDEF MUTLAK GALİBİYET

Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen Galatasaray, ligin 30. haftasında Gençlerbirliği deplasmanında bu güçlü kadrosuyla sahada olacak. Özellikle hücum hattındaki Icardi, Osimhen ve Sane gibi isimlerin aynı anda kadroda olması, teknik heyetin maça ne kadar agresif bir planla hazırlandığını gösteriyor.

FENERBAHÇE & RİZESPOR - HEMEN OYNA

FENERBAHÇE & RİZESPOR - HEMEN OYNA

