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Galatasaray'ın golcüsü Morata'dan kafa karıştıran açıklama!

Galatasaray'da forma giyen İspanyol futbolcu Alvaro Morata, gelecekte Getafe'de oynamak istediğini söyledi.

Galatasaray'ın golcüsü Morata'dan kafa karıştıran açıklama!
Emre Şen
Alvaro Morata

Alvaro Morata

İSP İspanya
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Morata, 2025 UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde Fransa'ya karşı oynayacakları maç öncesinde İspanya Milli Takım kampında La Sexta televizyonuna açıklamalarda bulundu.

"GETAFE'DE OYNAMAK İSTERİM"

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"İspanya'da gelecekteki takımın kim olur?" sorusuna "Getafe" yanıtını veren Morata, "Getafe'de oynamak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Ama şu an bunu yapma zamanı değil." şeklinde konuştu.

"GALATASARAY İLE SÖZLEŞMEM VAR"

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Sevilla kulübünden teklif aldığı iddialarını, "Doğru değil. En azından benim bilgim yok. Ancak Sevilla elbette ki büyük bir kulüp ve onu dışarıda bırakacak değilim." diyerek yalanlayan Morata, "Galatasaray ile 6 aylık daha sözleşmem var ama sonrasında ne olur bilmiyorum. Elbette İspanya'ya dönmek hoşuma gider." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray Alvaro Morata
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