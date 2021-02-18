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Galatasaray'ın golcüsü Mostafa Mohamed'e Premier Lig'den talip

18.02.2021 19:23 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın golcüsü Mostafa Mohamed'e Premier Lig'den talip

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed performansıyla şimdiden Avrupa'da adından söz ettirmeye başladı. Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, Aytemiz Alanyaspor maçından itibaren Mostafa Mohamed'i izleyecek.

Sarı-kırmızılıların Mısırlı golcüsü oynadığı 4 maçta da gol atmayı başardı. Fenerbahçe derbisinde attığı golle taraftarlardan övgü alan Mohamed hakkında bir transfer iddiası gündeme geldi. Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, Mohamed için gözlemci gönderecek.

İNGİLİZ KULÜPLERİNİN RADARINA GİRDİ

Sarı-kırmızılı takımla çıktığı 4 maçta da gol atma başarısı gösteren ve hücumdaki performansı ile göz dolduran 23 yaşındaki forvet, İngiliz kulüplerinin radarına girdi. İngiltere Premier lig ekiplerinden Crystal Palace, Mısırlı forveti takip etmeye başladı. İngilizler, Aytemiz Alanyaspor maçından itibaren Mostafa Mohamed'i izleyecek.

BONSERVİSİ 4 MİLYON DOLAR

Galatasaray 1.5 yıllığına 2 milyon dolar karşılığında kiraladığı Mostafa Mohamed'in bonservisini 2022 yazında 4 milyon dolara alma hakkını elinde bulunduruyor. (HaberTürk)

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