Galatasaray'ın gözdesi Vincent Aboubakar Türkiye'ye dönmek istiyor

Beşiktaş'ın 2016/17 sezonunda Porto'dan kiraladığı Vincent Aboubakar'ın adı bir süredir Galatasaray'la birlikte anılıyordu. Geride kalan sezonu 43 maçta 26 gol ve 7 asistle tamamlayan ve değerini iyice katlayan Kamerunlu golcüyü Portekiz ekibinin satış listesine koyduğu belirtilmişti. Teknik direktör Sergio Conceiçao'nun yeni sezon planlarında yer almadığı için 50 milyon euroluk serbest kalma maddesine karşın 25 milyon euro'ya satılması planlanan yıldız isimle ilgili Portekiz basını yeni bir iddia daha ortaya attı.

TÜRKİYE'Yİ İSTİYOR!

Portekiz'de haftalık olarak yayım yapan Sabado dergisinin resmi internet sitesinden okuyucularına duyurduğu habere göre 26 yaşındaki santrforun aklında yeniden Türkiye'ye dönmek var. Haberde Cim Bom'un oyuncuya olan ilgisi doğrulanırken Sarı Kırmızılı kulübün Aboubakar'ın nihai adresi olabileceği kaydedildi. (FANATİK)

