Galatasaray'ın gündemindeki Alan'ın Guangzhou Evergrande ile sözleşme uzattığı iddia edildi

Devre arasında kadrodaki eksikleri kapatmak isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor.

Sarı-kırmızılı takımın ilk hedefi forvet transferi olurken, Serdar Aziz’in kadro dışı bırakılmasının ardından stoper mevkisi için arayışlar sürüyor. Serdar Aziz ile beraber gönderilecekler listesine konan Eren Derdiyok sonrası Galatasaray'ın bir forvet transferi yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Öte yandan, Galatasaray'ın golcü transferindeki bir numaralı aday Alan Carvalho ile anlaştığı iddia edilirken, Brezilyalı golcü ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

'SÖZLEŞMESİNİ UZATTI' İDDİASI

Portekizli bir gazeteci, Galatasaray ile beraber Flamengo'nun da transfer listesinde bulunan Alan Carvalho ile ilgili şok bir iddiada bulundu.

Gazeteci, sosyal medya hesabından Alan’ın Çin ekibi Guangzhou Evergrande ile 2019 sonuna kadar bir sözleşmesi olduğunu belirtti.

Bu sözleşmede geçen sene bir yenileme yapıldığını ancak bunun basına bildirilmediğini, bu nedenle herkesin Alan’ın sözleşmesinin Ocak ayında bittiğini sandığını da ifade etti.