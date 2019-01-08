SPOR

Galatasaray'ın gündemindeki Alan'ın Guangzhou Evergrande ile sözleşme uzattığı iddia edildi

GALATASARAY HABERLERİ  | 08.01.2019 10:07 | Son Güncelleme

Forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray'a Alan'dan kötü haber geldi. Galatasaray'la anlaştığı iddia edilen Alan'ın, kulübü Guangzhou Evergrande ile sözleşme uzattığı iddia edildi.

Galatasaray'ın gündemindeki Alan'ın Guangzhou Evergrande ile sözleşme uzattığı iddia edildi

Devre arasında kadrodaki eksikleri kapatmak isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor.

Sarı-kırmızılı takımın ilk hedefi forvet transferi olurken, Serdar Aziz’in kadro dışı bırakılmasının ardından stoper mevkisi için arayışlar sürüyor. Serdar Aziz ile beraber gönderilecekler listesine konan Eren Derdiyok sonrası Galatasaray'ın bir forvet transferi yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Öte yandan, Galatasaray'ın golcü transferindeki bir numaralı aday Alan Carvalho ile anlaştığı iddia edilirken, Brezilyalı golcü ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

'SÖZLEŞMESİNİ UZATTI' İDDİASI

Portekizli bir gazeteci, Galatasaray ile beraber Flamengo'nun da transfer listesinde bulunan Alan Carvalho ile ilgili şok bir iddiada bulundu.

Gazeteci, sosyal medya hesabından Alan’ın Çin ekibi Guangzhou Evergrande ile 2019 sonuna kadar bir sözleşmesi olduğunu belirtti.

Bu sözleşmede geçen sene bir yenileme yapıldığını ancak bunun basına bildirilmediğini, bu nedenle herkesin Alan’ın sözleşmesinin Ocak ayında bittiğini sandığını da ifade etti.

FLAMENGO DA DEVREDE

Brezilya ekibi Flamengo da, Alan transferi için devreye girdi.

Flamengo'nun, Guangzhou Evergrande forması giyen Alan’ı transfer etmek istediği iddia edildi. Flamengo'nun, bu transfer için Alan’a teklif götürdüğü de belirtilmişti.

Brezilyalı golcü Alan Carvalho, bu sezon Çin Ligi’nde Guangzhou Evergrande formasıyla dikkatleri çekmeyi başardı. 22 maça çıkan oyuncu, 19 gol kaydederken 4 asist yaptı.

(Ajansspor)

PARTNERBir kadını seksi yapan şey nedir? İşte en seksi kadınlar listesiBir kadını seksi yapan şey nedir? İşte en seksi kadınlar listesi
Ve Serdar sessizliğini bozdu! Görüşmeleri açıkladıVe Serdar sessizliğini bozdu! Görüşmeleri açıkladı
Garry'den transfer itirafıGarry'den transfer itirafı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Alan

En Çok Okunan Haberler

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Ve Ozan Kabak imzayı attı!

Ve Ozan Kabak imzayı attı!

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Galatasaray'a transferde büyük şok

Galatasaray'a transferde büyük şok

G.Saray'dan Süper Lig'i karıştıracak transfer!

G.Saray'dan Süper Lig'i karıştıracak transfer!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray'ın gündemindeki Alan'ın Guangzhou Evergrande ile sözleşme uzattığı iddia edildi

Galatasaray'a Alan şoku! Beklenmiyordu...

Serdar Aziz transfer görüşmelerine başladığını açıkladı!

Ve Serdar sessizliğini bozdu! Görüşmeleri açıkladı

Garry Rodrigues: Avrupa'dan da teklif aldım ama Al Ittihad'ı seçtim

Garry'den transfer itirafı

Galatasaray'da Maicon antrenmanı yarıda bıraktı

G.Saraylı yıldız korkuttu

Galatasaray, Emre Taşdemir ile her konuda anlaştı

Galatasaray ilk transferini yaptı!

Ryan Donk: Taffarel'le çalışırsam kaleye de geçerim

''Taffarel'le çalışırsam kaleye de geçerim''

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.