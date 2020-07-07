SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'ın gündemindeki Nigel Robertha'dan Aslan'a yeşil ışık

Galatasaray'ın gündemindeki Nigel Robertha'dan Aslan'a yeşil ışık

GALATASARAY HABERLERİ  | 07.07.2020 09:53 | Son Güncelleme

Forvet hattına takviye yapmanın planlarını yapan Galatasaray'da, scout ekibinin yakından takip ettiği Levski Sofya'lı Nigel Robertha geleceği hakkında konuştu.

Galatasaray'ın gündemindeki Nigel Robertha'dan Aslan'a yeşil ışık

Galatasaray scout ekibinin yeni keşfi Hollandalı forvet Nigel Robertha olmuştu. Bulgaristan Ligi ekiplerinden Levski Sofya'da forma giyen genç yıldız adayı transfere yeşil ışık yaktı.

'BU YAZ TAKIMDAN AYRILABİLİRİM"

Ajansspor'un derlediği habere göre, geleceği ile ilgili Bulgar basınına konuşan Robertha, "Hem Levski hem de benim için yeterince iyi bir teklif varsa, bu yaz takımdan ayrılabilirim" diyerek gelecek tekliflere açık kapı bıraktı.

SCOUT EKİBİ ROBERTHA'NIN MAÇINI İZLEDİ

Bilindiği üzere, Galatasaray scout ekibinin 22 yaşındaki oyuncu için Bulgaristan'a gittiği ve Beroe - Levski Sofya maçını yerinden izledi. Hollandalı forvet, Levski Sofya'nın deplasmanda 2-1 kazandığı maçta 2 gol kaydetti.

Öte yandan genç oyuncuyu Galatasaray haricinde Legia Varşova ve Ludogorets takımları da yakından takip ediyor.

Kulübüyle olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam eden Robertha; bu sezon forma giydiği 18 maçta 11 gol ve 2 asist kaydetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Yine yakaladınız''Yine yakaladınız'
2. Mert Hakan vakası! Resmi teklif yapıldı...2. Mert Hakan vakası! Resmi teklif yapıldı...
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kocaeli’de polis memurunun acı ölümü!

Kocaeli’de polis memurunun acı ölümü!

O tarihte sigorta kaydı olanlar sadece 10 yıl prim ödeyerek...

O tarihte sigorta kaydı olanlar sadece 10 yıl prim ödeyerek...

''Yerinde olsam utancımdan istifa ederim''

''Yerinde olsam utancımdan istifa ederim''

Arda Turan transferinde mutlu son

Arda Turan transferinde mutlu son

Kartal yara aldı!

Kartal yara aldı!

Çıplak fotoğrafını paylaştı... Sonrasında olanlar oldu

Çıplak fotoğrafını paylaştı... Sonrasında olanlar oldu

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

G.Saray ile anlaştı... F.Bahçe araya girdi!

G.Saray ile anlaştı... F.Bahçe araya girdi!

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

F.Bahçe istedi, G.Saray kaptı! İşte detaylar...

F.Bahçe istedi, G.Saray kaptı! İşte detaylar...

Muslera'nın röntgen filmi paylaşıldı

Muslera'nın röntgen filmi paylaşıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray, Muslera'yı arıyor!

Galatasaray, Muslera'yı arıyor!

Galatasaray'ın gündemindeki Nigel Robertha'dan Aslan'a yeşil ışık

Genç golcüden Aslan'a yeşil ışık

Galatasaray’da korona virüs testleri negatif

Galatasaray’da test sonuçları açıklandı!

Feghouli'den açıklama: Kuzey Afrikalı futbolcuların öfke sorunu yoktur

Feghouli: Dün akşamki yenilgi benim hatamdan kaynaklanıyor

Fenerbahçe ve Galatasaray, Bernard Mensah için transfer teklifi yaptı

2. Mert Hakan vakası! Resmi teklif yapıldı...

Mehmet Demirkol, Fatih Terim hakkında eleştirilerde bulundu

''Fatih Terim kötü bir kaybeden''

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.