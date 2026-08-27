Aziz Yıldırım dayanamadı! Soyunma odasını indi: O kararı açıkladı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Fransa temsilcisi Lyon ile karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan ilk maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, deplasmanda rakibini 2-1 mağlup ederek turu geçti.

Toplam skorda üstünlüğü ele geçiren Fenerbahçe, böylece UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına katılma hakkı kazandı. Sarı-lacivertliler, son olarak 2008-2009 sezonunda yer aldığı turnuvaya 18 yıl aradan sonra yeniden dönmüş oldu.

SOYUNMA ODASINA İNDİ

Karşılaşmayı tribünden takip eden Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, mücadele sonunda yöneticilerle birlikte soyunma odasına gitti.

Yıldırım, 18 yıllık aranın ardından Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan futbolcular ve teknik heyetle bir araya geldi. Başkan, tarihi başarıda emeği bulunan oyuncuları ve teknik kadroyu gösterdikleri performans nedeniyle kutladı.

PRİM KARARINI AÇIKLADI

Soyunma odasında futbolculara hitap eden Aziz Yıldırım, elde edilen başarı nedeniyle prim de açıkladı. Fenerbahçe Başkanı, oyunculara yönelik yaptığı konuşmada "Hepinizi kutluyorum! Fenerbahçe için tarihi bir başarı elde ettiniz! Alnınızdan öpüyorum!" ifadelerini kullandı.

TARİHİ SEVİNÇ

Lyon karşısında alınan galibiyetin ardından Fenerbahçe soyunma odasında büyük bir coşku yaşandı. 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalmanın mutluluğunu yaşayan futbolcular ve teknik heyet, tarihi zaferi birlikte kutladı.

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