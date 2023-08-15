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Galatasaray'ın gündemindeki Sergio Ramos için Sevilla'dan açıklama! "Bize uygun değil"

15.08.2023 19:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde ismi Galatasaray ile anılan, sarı-kırmızılılar'ın yanı sıra Sevilla'nın da ilgilendiği öne sürülen Sergio Ramos için İspanyol ekibinden bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Galatasaray'da transfer temasları hız kesmeden devam ederken, taraftarı en çok heyecanlandıran isimlerden biri de Sergio Ramos... Tecrübeli futbolcu ile ilgilenen ekipler arasında Sevilla da gösterilirken, Sevilla Başkanı Jose Castro, bu iddialar üzerine konuştu.

Castro, bonservisi elinde olan 37 yaşındaki İspanyol stoperin gündemlerinde olmadığını açıkladı.

"BİZE UYGUN DEĞİL"

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Castro yaptığı açıklamada, "Sergio Ramos ile ilgimiz yok. O hiçbir zaman bizim için seçenek olmadı, çünkü şartları itibarıyla bize uygun değil." dedi.

"SEVILLA'YI MI İSTİYOR"

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Sevilla Başkanı ayrıca, "Sergio Ramos, Sevilla'ya gelmek mi istiyor? Ben de bir özel uçağım olsun istiyorum mesela..." ifadelerini kullandı.

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