Galatasaray'ın gündemindeki Sergio Ramos için Sevilla'dan açıklama! "Bize uygun değil"

Galatasaray'da transfer temasları hız kesmeden devam ederken, taraftarı en çok heyecanlandıran isimlerden biri de Sergio Ramos... Tecrübeli futbolcu ile ilgilenen ekipler arasında Sevilla da gösterilirken, Sevilla Başkanı Jose Castro, bu iddialar üzerine konuştu.

Castro, bonservisi elinde olan 37 yaşındaki İspanyol stoperin gündemlerinde olmadığını açıkladı.

"BİZE UYGUN DEĞİL"

Castro yaptığı açıklamada, "Sergio Ramos ile ilgimiz yok. O hiçbir zaman bizim için seçenek olmadı, çünkü şartları itibarıyla bize uygun değil." dedi.

"SEVILLA'YI MI İSTİYOR"

Sevilla Başkanı ayrıca, "Sergio Ramos, Sevilla'ya gelmek mi istiyor? Ben de bir özel uçağım olsun istiyorum mesela..." ifadelerini kullandı.

