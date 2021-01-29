SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'ın güvencesi; Fernando Muslera

Galatasaray'ın güvencesi; Fernando Muslera

29.01.2021 22:36 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Galatasaray'ın güvencesi; Fernando Muslera

Galatasaray, Muslera'nın 90 dakika oynadığı son 14 lig maçında 12 kez kazandı ve hiç yenilmedi.

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Fernando Muslera, 34 yaşında olmasına ve kendisini 220 gün sahalardan uzak tutan bir sakatlık yaşamasına rağmen mükemmel bir formla geri döndü.

6-1'lik Denizlispor, 1-0'lık Yeni Malatyaspor ve 2-1'lik Gaziantep FK maçlarında kaleyi koruyan Fernando Muslera'nın kalesine bu 3 maçta 21 isabetli şut geldi ve Uruguaylı kaptan bu şutların sadece 1'inde gole mani olamadı.

Sakatlığı sürecinde çalışmalarını bırakmayan ve özellikle refleks antremanlarını hiç aksatmayan Muslera, bunun karşılığını bıraktığı yerden geri dönerek aldı. 220 günlük aranın ardından geri dönen bir futbolcu için yüksek form durumu şaşırtıcı olsa da söz konusu isim Muslera olunca sürpriz olmadı.

ŞAMPİYONLUK KOZU MUSLERA

Ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışına tutuşan Galatasaray'ın bu yoldaki en büyü kozu da Fernando Muslera...

Galatasaray, Muslera'nın 90 dakika oynadığı son 14 maçın 12'sini kazandı, 2'sinde berabere kaldı ve yenilgi yüzü görmedi. Bu maçlarda 35 gol atan Galatasaray, 7 maçta ise kalesini gole kapadı. Kalan 6 maçta ise 8 gole engel olamadı.

İşte Muslera'nın 90 dakika oynadığı son 14 lig maçında Galatasaray

5-0 Antalyaspor
2-1 Denizlispor
3-0 Konyaspor
4-1 Kayserispor
3-0 Kasımpaşa
1-0 Yeni Malatyaspor
3-1 Fenerbahçe
3-0 Gençlerbirliği
2-2 Sivasspor
0-0 Beşiktaş
6-1 Denizlispor
1-0 Yeni Malatyaspor
2-1 Gaziantep FK

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yanında çalıştırdığı kişi kabusu oldu! Parasını çaldı, koronavirüs bulaştırmaya çalıştı, ölümle tehdit ediyor Yanında çalıştırdığı kişi kabusu oldu! Parasını çaldı, koronavirüs bulaştırmaya çalıştı, ölümle tehdit ediyor
Terim'den flaş İrfan Can sözleriTerim'den flaş İrfan Can sözleri
Naim Süleymanoğlu'nun hayatı...Naim Süleymanoğlu'nun hayatı...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Ömer Ali Şahiner resmen Başakşehir’de

Ömer Ali Şahiner resmen Başakşehir’de

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Salih Uçan'ın yeni adresini açıkladı!

Salih Uçan'ın yeni adresini açıkladı!

İrfan Can, kararını verdi!

İrfan Can, kararını verdi!

SON DAKİKA! İrfan Can Kahveci 1 ay yok!

SON DAKİKA! İrfan Can Kahveci 1 ay yok!

Diğer Haberler

Galatasaray'ın güvencesi; Fernando Muslera

Galatasaray'ın güvencesi; Fernando Muslera

Fatih Terim'den flaş İrfan Can sözleri

Terim'den flaş İrfan Can sözleri

Rıdvan Dilmen: Onyekuru işini anlamadım

Rıdvan Dilmen: Onyekuru işini anlamadım

Kerem Aktürkoğlu: "Artık zirveyi istiyoruz!"

Artık zirveyi istiyoruz!

Diagne'den Galatasaray'a veda

Diagne'den Galatasaray'a veda

Emre Kılınç: Çok güçlü bir Galatasaray izleteceğiz

''Çok güçlü bir Galatasaray izleteceğiz''

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.