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Galatasaray'ın hedefinde Jonas Older Wind var! Jonas Older Wind kimdir?

GALATASARAY HABERLERİ  | 19.10.2020 17:41 | Son Güncelleme

Ocak ayında orta saha ve Marcao'nun ayrılığına karşı bir de stoper takviyesi yapmayı planlayan sarı-kırmızılı takım, teknik direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda bir de forvet transferi yapma kararı aldı. Bu doğrultuda arayışlarını hızlandıran tecrübeli çalıştırıcı, Zlatan Ibrahimovic potansiyeli gördüğü Jonas Older Wind transferi için olumlu rapor verdi. İşte detaylar...

Galatasaray'ın hedefinde Jonas Older Wind var! Jonas Older Wind kimdir?

Sezona hızlı bir giriş yaptıktan sonra UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turunda veda eden, ligde de üst üste puan kayıpları yaşayan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.Yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle taraftarını memnun edemeyen Aslan, ocak ayında durumu tersine çevirmeyi planlıyor.Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirerek sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak isteyen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, stoper ve orta sahanın yanı sıra forvet transferi için de arayışlarını hızlandırdı.

TERİM'İN YENİ FAVORİSİ JONAS WIND

Habere göre, "Artık yaşa değil geleceğe yatırım yapmalıyız" diyen Terim'in favori Danimarkalısı ise Kopenhag'da oynayan Jonas Wind. Tecrübeli teknik adama göre 21 yaşındaki golcü futbolcuda, Lewandowski, Ibrahimovic potansiyeli var.Wind'i birçok takımın izlemesi transferi güçlendirse de Terim, yönetimden gerekli girişimlerin yapılmasını talep etti.67 yaşındaki çalıştırıcı, Galatasaray'ın yüksek getirisi olan bu tip oyuncuları kadrosuna katmasının büyük önem arz ettiğini kaydetti.

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JONAS WIND KİMDİR?

Tam adı Jonas Older Wind olan futbolcu 7 Şubat 1999 tarihinde Danimarka'nın Kopenhag kentinde dünyaya geldi.Futbola Kopenhag altyapısında başlayan golcü futbolcu, 2018 yılında aynı takımla profesyonel sözleşme imzaladı.Bu sezon Danimarka ekibiyle iyi bir başlangıç yapan 21 yaşındaki futbolcu, çıktığı 8 maçta 4 gol ve 1 asist kaydetti.Kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden Wind'in güncel piyasa değeri ise 2.5 milyon Euro.

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