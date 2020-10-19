Galatasaray'ın hedefinde Jonas Older Wind var! Jonas Older Wind kimdir?

Sezona hızlı bir giriş yaptıktan sonra UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turunda veda eden, ligde de üst üste puan kayıpları yaşayan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.Yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle taraftarını memnun edemeyen Aslan, ocak ayında durumu tersine çevirmeyi planlıyor.Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirerek sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak isteyen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, stoper ve orta sahanın yanı sıra forvet transferi için de arayışlarını hızlandırdı.

TERİM'İN YENİ FAVORİSİ JONAS WIND

Habere göre, "Artık yaşa değil geleceğe yatırım yapmalıyız" diyen Terim'in favori Danimarkalısı ise Kopenhag'da oynayan Jonas Wind. Tecrübeli teknik adama göre 21 yaşındaki golcü futbolcuda, Lewandowski, Ibrahimovic potansiyeli var.Wind'i birçok takımın izlemesi transferi güçlendirse de Terim, yönetimden gerekli girişimlerin yapılmasını talep etti.67 yaşındaki çalıştırıcı, Galatasaray'ın yüksek getirisi olan bu tip oyuncuları kadrosuna katmasının büyük önem arz ettiğini kaydetti.