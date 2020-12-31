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Galatasaray'ın hedefindeki isim Salih Uçan

GALATASARAY HABERLERİ  | 31.12.2020 11:58 | Son Güncelleme

Galatasaray, Aytaç Kara'nın ardından bir yerli orta sahayla daha söz kesti. Yıldız oyuncu Florya'ya yeşil ışık yaksa da Cimbom kulübüyle henüz el sıkışmadı. Ayrıca Beşiktaş da bu transferde Galatasaray'ın en büyük rakibi. Aslan'ın Aytaç Kara'dan sonraki planı ise Alanyaspor'dan Salih Uçan.

Galatasaray'ın hedefindeki isim Salih Uçan

Galatasaray, ocak ayında transfere damga vurmak için kolları sıvadı. Kasımpaşa'nın başarılı orta saha oyuncusu Aytaç Kara ile günler önce söz kesen sarı-kırmızılılar frene basmadı.

Transferde opsiyonlu hareket etmek isteyen ve fırsat transferlerini de kaçırmak istemeyen Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor. Yaz transfer döneminde orta saha transferi konusunda teknik direktör Fatih Terim'e alternatif sunamayan yönetim bunu telafi etmek istiyor ve bir yeni yıl sürprizi daha yapma hedefinde. Sarı-kırmızılılar Aytaç Kara'dan sonra eski Fenerbahçeli yıldız oyuncu Salih Uçan'la da temasa geçip anlaştı.

500 BİN EURO

Aykut Kocaman döneminde Fenerbahçe'de harika performanslara imza atan 26 yaşındaki futbolcu Alanyaspor formasıyla küllerinden doğdu. Salih Uçan için sözleşmesinin bitmesine 6 ay kala Cimbom devreye girdi. 2010'daki bir röportajında, henüz Fenerbahçe'ye gelmeden hedefinin Galatasaray olduğunu ifade eden ve çocukluğunda Galatasaraylı olduğu ifade edilen Salih, Florya'ya gelmeye yeşil ışık yaktı.

Ancak sarı-kırmızılı yönetim henüz Alanyaspor ile masaya oturup anlaşma sağlayamadı. Salih'i bedavaya elden çıkarmak istemeyen Akdeniz temsilcisinin asgari 500 bin Euro bonservis beklentisi var. Ayrıca Salih'i kadrosuna katmak için Beşiktaş kulübü devrede.

Son dönemde hem yurt içindeki yetenekli gençleri keşfeden hem de dünya pazarından az maliyetli ama çok faydalı oyuncuları bulup ülkemiz kulüplerine kazandıran Cenk Melih Yazıcı, Alanyaspor'a da birçok kaliteli ismi getirmişti.

Galatasaray'la da etkileşimi olan ve Oğulcan Çağlayan, Emin Bayram gibi genç yıldızların menajeri olan Yazıcı, son olarak Hasan Hüseyin Acar'ı da Alanyaspor'a kazandırdı. Başarılı menajer Salih transferinde iki kulüp arasında uzlaştırmacı bir isim olabilir.

FENER KAPMIŞTI

18 yaşında Bucaspor formasıyla dikkat çeken Salih Uçan 2012’de Beşiktaş ile anlaşmak üzereyken Fenerbahçe devreye girip yaklaşık 1.5 milyon Euro’ya genç oyuncuyu kadrosuna katmıştı.

Sarı-lacivertli takımın Avrupa Ligi'nde yarı final yaptığı dönemde önemli katkı veren Salih, 4.7 milyon Euro'ya Roma’ya kiralanmış, 2 milyon Euro'ya Sion, yine 2 milyon Euro'ya Empoli'ye geçici olarak transfer edilmişti.

(AJANSSPOR)


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