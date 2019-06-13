SPOR

Galatasaray'ın idari ibrasızlık davası ertelendi

GALATASARAY HABERLERİ  | 13.06.2019 11:00 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın ibrasızlık davası ertelendi. İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray'daki idari ibrasızlık kararıyla ilgili bugün 11.00'de yapılması planlanan duruşmayı erteledi.

Galatasaray'ın idari ibrasızlık davası ertelendi

Ayrıntılar birazdan...

PARTNERBöylesi daha önce görülmemişti! Vücut pozitifliğini artırmak için...Böylesi daha önce görülmemişti! Vücut pozitifliğini artırmak için...
Arda Turan için bomba iddia! Barıştılar ve...Arda Turan için bomba iddia! Barıştılar ve...
G.Saray yönetimi şokta! Transfere mahkeme engeliG.Saray yönetimi şokta! Transfere mahkeme engeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray

En Çok Okunan Haberler

Kredi kartı asgari ödemelerinde değişiklik

Kredi kartı asgari ödemelerinde değişiklik

'İmamoğlu bir proje mi?' sorusuna flaş yanıt

'İmamoğlu bir proje mi?' sorusuna flaş yanıt

Arda Turan için bomba iddia! Barıştılar ve...

Arda Turan için bomba iddia! Barıştılar ve...

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi değişiklik!

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi değişiklik!

Başkan Griezmann'ı açıkladı! Yeni takımı...

Başkan Griezmann'ı açıkladı! Yeni takımı...

Yayıncı kuruluştan flaş yayın hakları açıklaması!

Yayıncı kuruluştan flaş yayın hakları açıklaması!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

F.Bahçe'den G.Saray'a geliyor!

F.Bahçe'den G.Saray'a geliyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

G.Saray flaş transferi bitiriyor! Süper Lig'in yıldızı...

G.Saray flaş transferi bitiriyor! Süper Lig'in yıldızı...

Cengiz ve Albayrak müjdeleri açıkladı! Ryan Babel...

Cengiz ve Albayrak müjdeleri açıkladı! Ryan Babel...

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ya bu Galatasaraydaki hainleri temizleyin!!!! fener beşiktaş parasızlıktan transfer yapamıyor futbolcuların maaşını ödeyemiyor.. Galatasarayım ise 2 yıldır şampiyon olmuş heryerden para akıyor kulübe tam transferler yapıp 4 sene 5 sene üst üste şampiyonluklar yaşayacakken içimizden bazı uğursuzlar ergen öğrenciler çıktı birilerinin talimatıyla Galatasarayı ibrasızlıkla çıkmaza soktular!!!!! ALLAH BELASINI VERSİN BUNU YAPANLARIN!!!!!!
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray'ın idari ibrasızlık davası ertelendi

G.Saray'ın ibrasızlık davasında flaş gelişme!

Arda Turan için bomba iddia! Barıştılar ve...

Arda Turan için bomba iddia! Barıştılar ve...

G.Saray yönetimi şokta! Transfere mahkeme engeli

G.Saray yönetimi şokta! Transfere mahkeme engeli

Banega teklifi resmen açıklandı!

Banega teklifi resmen açıklandı!

G.Saray'dan FETÖ tepkisi! Orhan Ak...

G.Saray'dan FETÖ tepkisi! Orhan Ak...

Galatasaray Kulübü'nün net borcu 1.4 milyar TL

Galatasaray'ın borcu açıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.