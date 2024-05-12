Galatasaray'ın iki yıldızı Trabzonspor'a gidiyor! Önümüzdeki yıl için anlaşma sağlandı...

Trabzonspor'dan transfer harekatı başladı. Galatasaray'ın yolları ayırmak üzere olduğu iki oyuncusunu listesine alan bordo-mavililer görüşmelere şimdiden başladı.

OYUNCULAR SICAK BAKIYOR

Sezon başında başka takımlara kiralanan Halil Dervişoğlu ve Yusuf Demir'in önümüzdeki yıl Galatasaray'da forma giyemeyeceği öğrenildi. Bunu fırsat bilen Trabzonspor yönetimi iki oyuncunun menajeriyle de temas kurarak anlaşma sağladı.

GALATASARAY KOLAYLIK GÖSTERECEK

İki oyuncunun bonservisini ucuz tutmayı planlayan Galatasaray yönetimi, hem Yusuf Demir'in hem de Halil Dervişoğlu'nun maaşlarından kurtulmayı hedefliyor. Sezon sonunda bonservis pazarlığının başlayacağı öğrenilirken, bu transferlerin bitmesine kesin gözüyle bakılıyor.





