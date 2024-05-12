SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'ın iki yıldızı Trabzonspor'a gidiyor! Önümüzdeki yıl için anlaşma sağlandı...

Galatasaray'ın iki yıldızı Trabzonspor'a gidiyor! Önümüzdeki yıl için anlaşma sağlandı...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
12.05.2024 16:55
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray önümüzdeki sezonun kadro yapılanmasına şimdiden başladı. Takımda forma giyemeyen oyuncuları belirleyen sarı-kırmızılılar, bu isimlerin menajerlerine durumu iletti ve yolların ayrılacağını söyledi. Trabzonspor da bunu fırsat bilip iki oyuncuyla görüşmelere başladı.

Galatasaray'ın iki yıldızı Trabzonspor'a gidiyor! Önümüzdeki yıl için anlaşma sağlandı...

Trabzonspor'dan transfer harekatı başladı. Galatasaray'ın yolları ayırmak üzere olduğu iki oyuncusunu listesine alan bordo-mavililer görüşmelere şimdiden başladı.

OYUNCULAR SICAK BAKIYOR

halil-dervisoglu

Sezon başında başka takımlara kiralanan Halil Dervişoğlu ve Yusuf Demir'in önümüzdeki yıl Galatasaray'da forma giyemeyeceği öğrenildi. Bunu fırsat bilen Trabzonspor yönetimi iki oyuncunun menajeriyle de temas kurarak anlaşma sağladı.

GALATASARAY KOLAYLIK GÖSTERECEK

yusufdemir1689760424-120520247330d0a2

İki oyuncunun bonservisini ucuz tutmayı planlayan Galatasaray yönetimi, hem Yusuf Demir'in hem de Halil Dervişoğlu'nun maaşlarından kurtulmayı hedefliyor. Sezon sonunda bonservis pazarlığının başlayacağı öğrenilirken, bu transferlerin bitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Onun gibisi yok! Mete Gazoz Avrupa Şampiyonu oldu, tarihe geçtiOnun gibisi yok! Mete Gazoz Avrupa Şampiyonu oldu, tarihe geçti
Taraftar çılgına dönmüştü! Angel Di Maria'dan Beşiktaş'ın teklifine yanıtTaraftar çılgına dönmüştü! Angel Di Maria'dan Beşiktaş'ın teklifine yanıt
Maça saatler şok! G.Saray maçında oynayamıyorMaça saatler şok! G.Saray maçında oynayamıyor
Anahtar Kelimeler:
Yusuf Demir Halil Dervişoğlu galatasaray Trabzonspor sezon
En Çok Okunan Haberler
Valilik düğmeye bastı, genelge gönderildi! O ilde 'tiny house' yasaklandı!

Valilik düğmeye bastı, genelge gönderildi! O ilde 'tiny house' yasaklandı!

Felaketi yaşayan ilimiz için yeni uyarı korkuttu! "Artık hep olacak"

Felaketi yaşayan ilimiz için yeni uyarı korkuttu! "Artık hep olacak"

Onun gibisi yok! Mete Gazoz Avrupa Şampiyonu oldu, tarihe geçti

Onun gibisi yok! Mete Gazoz Avrupa Şampiyonu oldu, tarihe geçti

Galatasaray'ın iki yıldızı Trabzonspor'a gidiyor!

Galatasaray'ın iki yıldızı Trabzonspor'a gidiyor!

Maça saatler şok! G.Saray maçında oynayamıyor

Maça saatler şok! G.Saray maçında oynayamıyor

Maç sırasında bir anda kameraya döndü: Yanlış yapıyoruz!

Maç sırasında bir anda kameraya döndü: Yanlış yapıyoruz!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Az çaba ile çok havalı görünün! Çok satan Levi's ürünleri burada

Az çaba ile çok havalı görünün! Çok satan Levi's ürünleri burada

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Versace, Hermes, Guess... Parfümlerde %50'ye varan indirim

Versace, Hermes, Guess... Parfümlerde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.