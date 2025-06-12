Galatasaray'ın ilgilendiği İlkay Gündoğan İstanbul'a geldi! Heyecanlandıran fotoğraf...

Galatasaray'ın yakından ilgilendiği bilinen İlkay Gündoğan konusunda yeni bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılara imza atabileceği konuşulan İlkay Gündoğan'ın Türkiye'de olduğu öğrenildi.

İLKAY GÜNDOĞAN'IN EŞİ PAYLAŞTI

İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Gündoğan, yıldız futbolcunun İstanbul'dan fotoğrafını paylaşarak ortalığı adeta karıştırdı.

GALATASARAY İDDİALARI AYYUKA ÇIKTI

Paylaşılan bu fotoğrafın ardından Galatasaray iddiaları daha da kuvvetlendi. İlkay Gündoğan'ın Manchester City'nin FIFA Kulüpler Dünya Kupası kadrosunda yer almasına rağmen İstanbul'da olması kafaları karıştırdı.