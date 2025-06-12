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Galatasaray'ın ilgilendiği İlkay Gündoğan İstanbul'a geldi! Heyecanlandıran fotoğraf...

Galatasaray ile adı geçen İlkay Gündoğan için flaş bir gelişme yaşandı. Yıldız futbolcunun eşi, İlkay Gündoğan'ın İstanbul'da olduğunu gösteren bir fotoğraf paylaştı.

Galatasaray'ın ilgilendiği İlkay Gündoğan İstanbul'a geldi! Heyecanlandıran fotoğraf...
Emre Şen
İlkay Gündoğan

İlkay Gündoğan

ALM Almanya
Yaş: 35 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Manchester City
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Galatasaray'ın yakından ilgilendiği bilinen İlkay Gündoğan konusunda yeni bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılara imza atabileceği konuşulan İlkay Gündoğan'ın Türkiye'de olduğu öğrenildi.

İLKAY GÜNDOĞAN'IN EŞİ PAYLAŞTI

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İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Gündoğan, yıldız futbolcunun İstanbul'dan fotoğrafını paylaşarak ortalığı adeta karıştırdı.

GALATASARAY İDDİALARI AYYUKA ÇIKTI

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Paylaşılan bu fotoğrafın ardından Galatasaray iddiaları daha da kuvvetlendi. İlkay Gündoğan'ın Manchester City'nin FIFA Kulüpler Dünya Kupası kadrosunda yer almasına rağmen İstanbul'da olması kafaları karıştırdı.

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Anahtar Kelimeler:
İlkay Gündoğan galatasaray
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