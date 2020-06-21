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Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu!

GALATASARAY HABERLERİ  | 21.06.2020 20:10 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. İşte ilk 11ler...

Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu!

Türk Telekom Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Süper Lig'de 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 yenilgisi olan Galatasaray, 27. haftayı 50 puanla dördüncü sırada tamamladı. Ligde 33 puana sahip Gaziantep FK ise 27. haftayı averajla 9. sırada bitirdi.

Son maçında Çaykur Rizespor'a yenilerek şampiyonluk yarışında yara alan Galatasaray, Gaziantep karşısından galibiyetle ayrılarak zirve yarışını sürdürmeye çalışacak.

Galatasaray: Okan; Mariano, Ahmet Çalık, Lemina, Saracchi, Seri, Belhanda, Emre Akbaba, Feghouli, Onyekuru, Falcao.

Gaziantep FK: Günay, Erdem, Tosca, Djilobodji, Kana, Oğuz, Jefferson, Güray, Maxim, Kenan, Kayode

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Kayode boş geçmez maçı 3-1 alır Gs.
şu belhandayi bir gonderebilseydik hayırlısı ile
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