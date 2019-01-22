Galatasaray'a yıldız golcüden kötü haber!

Galatasaray'ın gündemine de gelen İtalyan golcü Mario Balotelli, Sassuolo'ya transfer oluyor. Kevin-Prince Boateng'in Barcelona'ya transferinin ardından İtalyan ekibinin Balotelli, transferinde ısrarcı olduğu belirtildi.

Galatasaray için İstanbul'a gelip transfer görüşmesi yaptığı iddia edilen ve ardından Marsilya ile görüşen Balotelli, Fransız temsilcisi ile anlaşamamıştı. Mario Balotelli için Sassuolo'nun devrede olduğu öğrenildi. Balotelli'nin de ülkesine dönmeye sıcak baktığı ve transferin resmiyet kazanmasının an meselesi olduğu vurgulandı.

Balotelli, Nice'de hocası Patrick Vieira ile anlaşamamış ve sadece 10 maçta görev yapmıştı. Balotelli bu sezon oynadığı 10 karşılaşmada gol atamadı. (Güneş)



