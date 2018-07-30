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Galatasaray'ın istediği Benedikt Höwedes, Lokomotiv Moskova'ya imza atıyor!

GALATASARAY HABERLERİ  | 30.07.2018 13:39 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın transferi için uğraştığı Schalke 04'ün Alman yıldızı Benedikt Höwedes, Rusya Premier Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Lokomotiv Moskova'ya transfer oluyor! Rus ekibinin Höwedes için Schalke 04'e ödeyeceği bonservis bedelinin 5 milyon Euro'yu bulabileceği belirtildi

Galatasaray'ın istediği Benedikt Höwedes, Lokomotiv Moskova'ya imza atıyor!

Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan Benedikt Höwedes'ten kötü haber geldi! Bild'de yer alan habere göre Schalke 04'ün yıldız savunmacısı Rusya Premier Ligi'nin son şampiyonu Lokomotiv Moskova'ya transfer oluyor.

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Lokomotiv Moskova, Benedikt Höwedes'e her yıl 4 milyon Euro ödeyecek. Haberde Schalke 04'ün alacağı bonservis ücretinin ise bonuslarla birlikte 5 milyonu bulacağı kaydedildi.

2020 yılına kadar Schalke 04'te sözleşmesi bulunan Höwedes'in teknik direktör Domenico Tedesco'nun ilk 11 planlarında bulunmadığı bildiriliyordu. Höwedes, geçen sezon Juventus'a kiralanmış ve burada da yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle uzun süre forma giyememişti.


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Benedikt Höwedes Galatasaray lokomotiv moskova schalke 04

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