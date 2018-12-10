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Galatasaray istedi, Beşiktaş alıyor!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 10.12.2018 14:44 | Son Güncelleme

Liverpool’da rotasyon oyuncusu olmanın ötesine gidemeyen Belçikalı Divock Origi, Beşiktaş’a gelip kariyerini parlatacak. Siyah-Beyazlılar, kiralama konusunda dikkatli adımlar atarken Origi’nin satın alma opsiyonu için İngiliz ekibine sıkı markaj uygulanacak.

Galatasaray istedi, Beşiktaş alıyor!

Divock Origi’de son rötuşlar yapılıyor. Yaz döneminde Origi için yoğun mesai harcayan Beşiktaş, 23 yaşındaki forveti kadrosuna katmaya çok yakın... Liverpool’da son 3 karşılaşmaya kadar kadroya dahi alınmayan Origi, sırasını beklemekten usandı.

23 yaşındaki Belçikalı forvet oyuncusu daha önce Beşiktaş’a gelip kariyerini canlandıran diğer oyuncular gibi Siyah-Beyazlı takımda yeniden hayat bulmak istiyor. Liverpool’la iyi ilişkileri olan Beşiktaş, futbolcu gibi kulübünü de ikna etmeye oldukça yakın.

Divock Origi

ABOUBAKAR PATLAMASI YAPABİLİR
Liverpool’un Teknik Direktörü Jurgen Klopp da Origi’nin meziyetlerinin farkında ancak mevcut kadroda şans verememekten yakınıyor. Liverpool cephesi, 2020’ye kadar mukavelesi olan Divock Origi’yi tamamen de kaybetmek istemiyor. Beşiktaş’ta ilk etapta 6 aylık kiralama gündemde. Siyah-Beyazlı yönetim, genç forvetin Aboubakar gibi Beşiktaş’ta yükseleceğinden emin. Satın alma opsiyonunda sıkı çalışma var. Beşiktaş, Origi’yi sadece kısa vadede değil geleceğe yatırım olarak da görüyor.

LIVERPOOL’UN DA PLANLARI VAR
Liverpool, 2014’ten beri genç oyuncusunu kiralıyor. İngiliz ekibi 4 sezon boyunca forvetini Wolfsburg ve Lille’de kiralık oynattı. Bu sezon şans bulması bekleniyordu ancak Salah, Mane, Firmino, Sturridge gibi isimlerin gölgesinde kaldı. Liverpool, Origi’nin 6 ayda Beşiktaş’ta patlama yapmasını ve önümüzdeki sezon sisteme katmayı hesaplıyor. Ancak Beşiktaş Yönetimi, sözleşmeye satın alma opsiyonu da koydurmaya çalışıyor. (Akşam)

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Anahtar Kelimeler:
Divock Origi Beşiktaş liverpool Galatasaray

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