Galatasaray'ın istediği Gervinho Parma'ya transfer olmak üzere

Çin ekibi Hebei China Fortune'da kadro dışı kalan ve ayrılık kararı alan Gervinho için İtalya'dan flaş transfer iddiası ortaya atıldı.

Galatasaray'ın da gündeminde olduğu iddia edilen 31 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcunun Serie A'ya yükselen Parma'ya yakın olduğu belirtildi.

PARMA İLE ANLAŞTI

İtalyan SKY gazetesinin iddiasına göre Gervinho ile anlaşan Parma, transferi kısa sürede açıklayacak.

2013 yılında Arsenal'den Roma'ya transfer olan Gervinho, 3 yıl Roma'da forma giydikten sonra 18 milyon euroya Hebei China Fortune takımına transfer olmuştu.



