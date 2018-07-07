Galatasaray'ın İsviçre kampı kadrosu açıklandı

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak kapatan Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına İstanbul’da başlamıştı. Sarı-kırmızılılar yurt dışı kamp çalışmaları kapsamında Atatürk Havalimanı’ndan İsviçre’nin Zürih şehrine gitti. Teknik Direktör Fatih Terim, havalimanında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Eskilerimiz var inşallah kampta tamamlayacağız. 1 haftadan fazla bir zamandır burada çalışıyoruz. Şimdi İsviçre’ye gidiyoruz. Tüm Galatasaray’a tüm Türk futboluna hayırlı bir yıl diliyorum. Transfer için 31 Ağustos’a kadar zamanımız var. Dünya Kupası’nın bitmesi de önemli” diye konuştu.

Tolga Ciğerci ve Tarık Çamdal kamp kadroda yer almadı

Fatih Terim’in 23 kişilik kamp kadrosunda sakatlığı devam eden Tolga Ciğer ve Tarık Çamdal yer almadı. Kadroda 8 tane genç futbolcu yer alıyor. Dünya Kupası’nda Fas Milli Takımı forması giydikten sonra turnuvanın ardından burnundan nefes almasını kolaylaştırmak üzere ameliyat geçiren Younes Belhanda ile Dünya Kupası’nda ülkeleri Uruguay ve Japonya’yı temsil eden Fernando Muslera ile Yuto Nagatomo, yeni sezon hazırlıkları için izinleri tamamlandıktan sonra takımdaki yerlerini alacak. Yurt dışında bulunan Bafetimbi Gomis ise kafileye İsviçre’de katılacak.