SPOR

Galatasaray'ın İsviçre kampı kadrosu açıklandı

GALATASARAY HABERLERİ  | 07.07.2018 11:42 | Son Güncelleme

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İsviçre’nin Zürih şehrine gitti. Havaalanında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, transfer için 31 Ağustos’a kadar zamanları olduğunu söyledi. Kamp kadrosunda Tolga Ciğer ve Tarık Çamdal yer almadı.

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak kapatan Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına İstanbul’da başlamıştı. Sarı-kırmızılılar yurt dışı kamp çalışmaları kapsamında Atatürk Havalimanı’ndan İsviçre’nin Zürih şehrine gitti. Teknik Direktör Fatih Terim, havalimanında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Eskilerimiz var inşallah kampta tamamlayacağız. 1 haftadan fazla bir zamandır burada çalışıyoruz. Şimdi İsviçre’ye gidiyoruz. Tüm Galatasaray’a tüm Türk futboluna hayırlı bir yıl diliyorum. Transfer için 31 Ağustos’a kadar zamanımız var. Dünya Kupası’nın bitmesi de önemli” diye konuştu.

Tolga Ciğerci ve Tarık Çamdal kamp kadroda yer almadı

Fatih Terim’in 23 kişilik kamp kadrosunda sakatlığı devam eden Tolga Ciğer ve Tarık Çamdal yer almadı. Kadroda 8 tane genç futbolcu yer alıyor. Dünya Kupası’nda Fas Milli Takımı forması giydikten sonra turnuvanın ardından burnundan nefes almasını kolaylaştırmak üzere ameliyat geçiren Younes Belhanda ile Dünya Kupası’nda ülkeleri Uruguay ve Japonya’yı temsil eden Fernando Muslera ile Yuto Nagatomo, yeni sezon hazırlıkları için izinleri tamamlandıktan sonra takımdaki yerlerini alacak. Yurt dışında bulunan Bafetimbi Gomis ise kafileye İsviçre’de katılacak.

İsviçre kampı için kafilesinde yer alan oyuncuların listesi şu şekilde:

“Abdussamed Karnuçu, Ahmet Çalık, Ahmet Sivri, Bafetimbi Gomis, Boran Güngör, Berk Balaban, Celil Yüksel, Doğan Can Davas, Eren Derdiyok, Fernando Reges, Garry Rodrigues, İsmail Çipe, Lionel Carole, Maicon Roque, Mariano Ferreira, Martin Linnes, Muğdat Çelik, Ryan Donk, Selçuk İnan, Serdar Aziz, Sinan Gümüş, Sofiane Feghouli, Yunus Akgün.”

PARTNERMağarada jaguarlarla yaşayan kadın: Yaşamak için bir çocuğu öldürdümMağarada jaguarlarla yaşayan kadın: Yaşamak için bir çocuğu öldürdüm
Inter, Galatasaray futbolcu Serdar Aziz'e talip olduInter, Galatasaray futbolcu Serdar Aziz'e talip oldu
Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak basın toplantısı düzenledi!Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak basın toplantısı düzenledi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Galatasaray tolga ciğerci tarık çamdal

En Çok Okunan Haberler

Survivor şampiyonu Adem Kılıçcı'dan Serhat Akın'ın aşk iddiasına sert tepki 'Dava açacağım'

Survivor şampiyonu Adem Kılıçcı'dan Serhat Akın'ın aşk iddiasına sert tepki 'Dava açacağım'

Melih Gökçek'in tecavüz tweeti olay yarattı!

Melih Gökçek'in tecavüz tweeti olay yarattı!

Bursaspor taraftarından FETÖ'cü vali Şehabettin Harput'a sert tepki gösterdi!

Bursaspor taraftarından FETÖ'cü vali Şehabettin Harput'a sert tepki gösterdi!

Juventus Cristiano Ronaldo haberleri üzerine bir açıklama yayınladı!

Juventus Cristiano Ronaldo haberleri üzerine bir açıklama yayınladı!

Fenerbahçe Ospina transferinde mutlu sona yakın

Fenerbahçe Ospina transferinde mutlu sona yakın

Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin teklifini reddetti

Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin teklifini reddetti

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Galatasaray'ın İsviçre kampı kadrosu açıklandı

Galatasaray'ın İsviçre kampı kadrosu açıklandı

Inter, Galatasaray futbolcu Serdar Aziz'e talip oldu

Inter, Galatasaray futbolcu Serdar Aziz'e talip oldu

Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak basın toplantısı düzenledi!

Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak basın toplantısı düzenledi!

Muslera'dan Türkiye'ye EURO 2024 desteği

Muslera'dan Türkiye'ye EURO 2024 desteği

Japonya Futbol Federasyonu'ndan Galatasaray'a Nagatomo teşekkürü

Japonya Futbol Federasyonu'ndan Galatasaray'a Nagatomo teşekkürü

Hakan Ünsal: Bu kadro yapısı Galatasaray'ı zorlar

Hakan Ünsal: Bu kadro yapısı Galatasaray'ı zorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.