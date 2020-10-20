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Galatasaray'ın kadroya katmak istediği Seri, kadro dışı kaldı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 20.10.2020 20:48 | Son Güncelleme

Yaz transfer döneminde Galatasaray'ın yeniden kadrosuna katmak istediği orta saha oyuncusu Jean Michael Seri, Fulham'da kadroya alınmadı.

Galatasaray'ın kadroya katmak istediği Seri, kadro dışı kaldı!

Fulham, Premier Lig'e 25 kişilik kadrosunu bildirdi ve geçen sezon kiralık olarak Galatasaray forması giyen Jean Michael Seri'ye lisans çıkarılmadı. Fildişili oyuncuyla birlikte Stefan Johansen, Kevin McDonald ve Josh Onomah da kadro dışında kaldı.

GALATASARAY'A NEDEN GELEMEDİ?

Yaz aylarında Jean Michael Seri'yi tekrar kadrosuna katmak için girişimlerde bulunan ancak başarılı olamayan Galatasaray'ın, "Nice" engeline takıldığı ortaya çıktı.France Football'ın haberine göre, Seri'nin eski takımı Nice, 29 yaşındaki oyuncuyu takıma geri döndürmek için temasa geçti ve oyuncuya da "bekle" mesajını yolladı.

"DAHA ÇOK TOPLA OYNAYACAK OYUNCU"

Fildişili futbolcunun transferin son gününe kadar beklediği ancak Nice'in son olarak tercihini Lyon'dan Jeff Reine-Adelaide'den yana kullanarak Seri transferinden vazgeçtiği belirtildi.Bu tercihte teknik direktör Vieira'nın, topu daha çok ayağında tutacak oyuncu tercihinin etkili olduğu kaydedildi. Fulham'da kalan Seri, sadece 2 Lig Kupası maçında 118 dakika süre alabildi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
geçen senenin çöp tenekesi, bal yapmaz,fizik,güç,hız,boy ,kafa topu,çalım sıfır dönüp dolaşıp,bunu yazıyorlar kakalayacak başka yer bulamıyorlar bunun neresi müjde, bize,sol, sağ açık lazım, rodrigez,onyekuru, tarzı oyuncular lazım,Babel,feguli,belhanda,arda bu takım da oynadığı kadroda durduğu sürece, bi halt olmaz bu takımdan,terim başı boş,hesap soran başkan ,yönetici olmasını har vurup,harman savuruyor.
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