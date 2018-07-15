SPOR

Galatasaray'ın kalecileri İsmail Çipe, Boran Güngör ve Berk Balaban'dan açıklamalar!

GALATASARAY HABERLERİ  | 15.07.2018 18:12 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın genç kalecileri İsmail Çipe, Boran Güngör ve Berk Balaban, İsviçre kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İsmail Çipe, Fernando Muslera ve Taffarel gibi dünyanın en iyi iki kalecisiyle birlikte çalışmalarının kendileri için büyük şans olduğunu söyledi.

Galatasaray'ın kalecileri İsmail Çipe, Boran Güngör ve Berk Balaban'dan açıklamalar!

Galatasaray'ın 23 yaşındaki kalecisi İsmail Çipe, görev verilmesi durumunda uzun yıllar takımına hizmet etmek istediğini söyledi.

Sarı-kırmızılı takımın kalecileri İsmail Çipe, Boran Güngör ve Berk Balaban, İsviçre'de yapılan kampta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İsmail Çipe, ilk kez teknik direktör Fatih Terim ile kamp çalışmasına katıldığını belirterek, "Bu kampa birinci kaleci olarak geldim. Hocam bana bu şansı verdi. 2. Lig'de oynamam bana çok büyük tecrübe kattı. Ben daha önce bu kadar rahat maç oynayacağımı düşünemezdim. Hocalarımla eksikliğimi kapatacağımı biliyorum. Hocam bana bu şansı verirse uzun yıllar Galatasaray'a hizmet etmek istiyorum. Hepimizin hedefi bu formayı taşımak. Biz altyapıdan yetiştik. Ben 2 sene dışarıdaydım. Eğer hocamız bu formayı bize layık görürse, Allah'ın izniyle taşırız." diye konuştu.

İsmail Çipe, sarı-kırmızılı takımda kaleci antrenörü Claudio Taffarel ve kaleci Fernando Muslera ile çalışmalarıyla ilgili bir soru üzerine, "Dünyanın en iyi iki kalecisiyle çalışıyoruz. Biri kendi zamanında biri de şu zamanda. Biri hocalığımızı, diğeri ağabeyliğimizi yapıyor. Onların karakterini, kişiliğini konuşmamıza gerek yok. İkisi de çok güzel insanlar. Bize hep doğru yolu gösteriyorlar. Onlarla çalışmak bizim için çok büyük bir şans." ifadelerini kullandı.

Boran Güngör: "Muslera idollerim arasında"

Galatasaray'ın 18 yaşındaki kalecisi Boran Güngör, İsviçre kampında yoğun bir şekilde çalıştıklarını anlatarak, "İlk kampımız olduğu için hocalarımıza bize duyulan güveni göstermek istiyoruz. Fatih hocanın bizi buraya çağırması bizim için büyük bir şans." dedi.

Fernando Muslera'yı örnek almaları gerektiğini aktaran Boran Güngör, "Takım içindeki neşesi, morali, motivasyonu ve oyunculara aktardıkları hakikaten idol denebilecek bir karakter. Muslera, benim dünya çapında söyleyebileceğim idollerim arasındadır." şeklinde görüş belirtti.

Boran Güngör, Medipol Başakşehir'de kaleci antrenörlüğü yapan babası Haluk Güngör'ün önceleri kendisini futboldan uzak tutmaya çalıştığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Futbola başladığımdan beri babamla kalecilik üzerinde durmazdık. Babam beni futboldan uzak tutmaya çalışırdı. Herhalde kendi yaşadıklarından dolayı. Geçen sene ilk defa Beşiktaş maçı kadrosunda yer aldım. Her maç sabahı babamla konuşurduk. Babam da Başakşehir'de kaleci antrenörü olduğu için şampiyonluk yarışında en büyük rakiplerimizden biriydi. O gün sadece başarılar dilemiştik birbirimize. O andan itibaren daha profesyonel açıdan baktığımızı anlamış oldum."

Berk Balaban: "Muslera ile çalışmak büyük şans"

Galatasaray'ın 18 yaşındaki bir diğer kalecisi Berk Balaban ise kampta yer almalarının kendileri için büyük şans olduğunu belirterek, şunları dile getirdi:

"Fatih hocamıza çok teşekkür ediyorum. Yaptığımız çalışmalar bizi çok geliştiriyor. Sürekli üzerine koyarak en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Kulübümüzde dünyanın sayılı kalecilerinden Muslera var. Onunla çalışmak bizim için çok büyük bir şans. Bize tecrübelerini aktardığı için ona da teşekkür etmemiz gerekiyor. Benim idolüm Muslera'ydı. Dünya çapında söylemek gerekirse David de Gea."

PARTNERSahil sporuSahil sporu
Fatih Terim'den Kebapçı Selahattin açıklamasıFatih Terim'den Kebapçı Selahattin açıklaması
Yasin Öztekin: Uğur Karakullukçu'yu tehdit etmedim!Yasin Öztekin: Uğur Karakullukçu'yu tehdit etmedim!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray ismail çipe Boran Güngör Berk Balaban

En Çok Okunan Haberler

Ebru Şimşek: Adnan Oktar birçok kediciğini bana benzetmeye çalışmış

Ebru Şimşek: Adnan Oktar birçok kediciğini bana benzetmeye çalışmış

Kaymakam olma şartlarında dikkat çeken değişiklik!

Kaymakam olma şartlarında dikkat çeken değişiklik!

Dünya Kupası finali | Fransa 4 - 2 Hırvatistan (Maç özeti)

Dünya Kupası finali | Fransa 4 - 2 Hırvatistan (Maç özeti)

Beşiktaş 1 - 4 CSKA Moskova maç özeti

Beşiktaş 1 - 4 CSKA Moskova maç özeti

Steven Laureys: Schumacher için iyi haberler beklenmemeli

Steven Laureys: Schumacher için iyi haberler beklenmemeli

Yasin Öztekin: Uğur Karakullukçu'yu tehdit etmedim!

Yasin Öztekin: Uğur Karakullukçu'yu tehdit etmedim!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 1 yorum
berke özer en iyisi
Diğer Haberler
Gomis'ten 15 Temmuz paylaşımı!

Gomis'ten 15 Temmuz paylaşımı!

Galatasaray'ın kalecileri İsmail Çipe, Boran Güngör ve Berk Balaban'dan açıklamalar!

Galatasaray'ın kalecileri İsmail Çipe, Boran Güngör ve Berk Balaban'dan açıklamalar!

Fatih Terim'den Kebapçı Selahattin açıklaması

Fatih Terim'den Kebapçı Selahattin açıklaması

Yasin Öztekin: Uğur Karakullukçu'yu tehdit etmedim!

Yasin Öztekin: Uğur Karakullukçu'yu tehdit etmedim!

Galatasaray Serdar Gürler ile 1 yıllığına anlaştı

Galatasaray Serdar Gürler ile 1 yıllığına anlaştı

Henry Onyekuru: Buraya gelmemin en önemli nedeni Fatih Terim

Henry Onyekuru: Buraya gelmemin en önemli nedeni Fatih Terim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.