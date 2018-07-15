Galatasaray'ın kalecileri İsmail Çipe, Boran Güngör ve Berk Balaban'dan açıklamalar!

Galatasaray'ın 23 yaşındaki kalecisi İsmail Çipe, görev verilmesi durumunda uzun yıllar takımına hizmet etmek istediğini söyledi.

Sarı-kırmızılı takımın kalecileri İsmail Çipe, Boran Güngör ve Berk Balaban, İsviçre'de yapılan kampta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İsmail Çipe, ilk kez teknik direktör Fatih Terim ile kamp çalışmasına katıldığını belirterek, "Bu kampa birinci kaleci olarak geldim. Hocam bana bu şansı verdi. 2. Lig'de oynamam bana çok büyük tecrübe kattı. Ben daha önce bu kadar rahat maç oynayacağımı düşünemezdim. Hocalarımla eksikliğimi kapatacağımı biliyorum. Hocam bana bu şansı verirse uzun yıllar Galatasaray'a hizmet etmek istiyorum. Hepimizin hedefi bu formayı taşımak. Biz altyapıdan yetiştik. Ben 2 sene dışarıdaydım. Eğer hocamız bu formayı bize layık görürse, Allah'ın izniyle taşırız." diye konuştu.

İsmail Çipe, sarı-kırmızılı takımda kaleci antrenörü Claudio Taffarel ve kaleci Fernando Muslera ile çalışmalarıyla ilgili bir soru üzerine, "Dünyanın en iyi iki kalecisiyle çalışıyoruz. Biri kendi zamanında biri de şu zamanda. Biri hocalığımızı, diğeri ağabeyliğimizi yapıyor. Onların karakterini, kişiliğini konuşmamıza gerek yok. İkisi de çok güzel insanlar. Bize hep doğru yolu gösteriyorlar. Onlarla çalışmak bizim için çok büyük bir şans." ifadelerini kullandı.