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Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera'dan ayrılık sinayli! Veda eder gibi konuştu...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
25.01.2025 21:42
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Konyaspor'u Osimhen'in penaltıdan kaydettiği golle 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı - kırmızılıların kaptanı Fernando Muslera, veda eder gibi konuştu. İşte detaylar...

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera'dan ayrılık sinayli! Veda eder gibi konuştu...

Trendyol Süper Lig'in 21. hafta maçında Galatasaray, taraftarının önünde Konyaspor'u Osimhen'in tek golüyle mağlup etti. Karşılaşma sonrası sarı - kırmızılılarda Fernando Muslera, açıklamalarda bulundu.

**İşte Fernando Muslera'nın açıklamaları;

"YAVAŞ YAVAŞ SONA GELİYORUZ"

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"Gerçekten böyle anlarda sözler yetmiyor. 2011'de geldim bu büyük kulübe, şahsi ve ekip olarak birçok şey kazandık. ADımın en üst sırada yer alması çok büyük mutluluk. Hocalarıma, arkadaşlarıma, taraftarlarımıza çok teşekkürler. Her anın keyfini çıkarıyorum. 429 maç... Yavaş yavaş sona geldiğimizi de anlatıyor."

"9 PUAN FARK ÇOK KIYMETLİ"

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"Salı günü maçta olanlar... Tabii ki normal böyle şeyler. Taraftarlar rahatsız olabilir. Durumu Galatasaray nezdinde düşündüm. Avrupa'da bir üst tura yükseldik. Ligde 9 puan öndeyiz. Bazı oyuncular zor bir andan geçiyor olabilir, taraftar desteğine ihtiyaç duyuyor olabilir. Taraftar sürekli arkamızdaydı. Formda bir Konyaspor'a karşı kazandık ve çok kıymetli bir 9 puan fark açtık."

GALATASARAY TARİHİNE GEÇTİ

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  1. Süper Lig maçına çıkan Fernando Muslera, Bülent Korkmaz'ı geride bırakarak Galatasaray tarihinin en çok Süper Lig maçına çıkan futbolcusu oldu.

    Günün Maçları

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    Galatasaray Galatasaray
    1 - 0
    Tümosan Konyaspor Tümosan Konyaspor

Anahtar Kelimeler:
galatasaray
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