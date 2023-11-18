Galatasaray'ın kasası para dolup taşabilir! Suudi Arabistan kulübü Zaha için gemileri yaktı geliyor...

Suudi Arabistan kulüpleri bu kez Galatasaray'ın kapısını çalabilir. Son dönemdeki artan performansının ardından Suudi kulüplerinin radarına giren Zaha için devre arasında hareketli günler yaşanabilir.

AL HİLAL, ZAHA İÇİN HAZIRLIK YAPIYOR

Sezon başında Neymar'ı kadrosuna katarak dev bir adım atan Al Hilal kulübü, Brezilyalı oyuncunun sakatlanarak sezonu kapatmasıyla birlikte büyük hayal kırıklığı yaşamıştı. Ocak ayında yıldız bir oyuncuyu daha kadrosuna katmak isteyen Al Hilal yetkilileri Zaha için nabız yoklamaya başladı.

GALATASARAY 'TOK SATICI'

Bu transferde tok satıcıyı oynamayı düşünen Galatasaray'ın içi rahat. Şampiyonluk yolunda en önemli oyuncularından biri olan Zaha'yı kaybetmek istemeyen sarı-kırmızılılar 25 milyon euro'nun altındaki hiçbir teklifi kabul etmeyecek.





