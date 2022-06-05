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Galatasaray'ın kasası parayla dolup taşacak! Rekorları altüst edip öyle gidiyor

05.06.2022 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Marcao'nun talipleri artıyor. Oyuncuyla ilgilenen Avrupalı iki kulüp, Galatasaray'ın 11 Haziran'daki başkanlık seçimini bekliyor. Sarı-Kırmızılı kulüple sözleşmesi bulunan Marcao'ya Galatasaray Yönetimi en az 15 milyon Euro fiyat belirledi.

Galatasaray'ın kasası parayla dolup taşacak! Rekorları altüst edip öyle gidiyor
Marcao

Marcao

BRE Brezilya
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'de sezonu hayal kırıklığıyla tamamlayan Galatasaray'da gözler seçimde. 11 Haziran'da gerçekleşecek başkanlık seçimi öncesindeyse transfer hareketliliği sürüyor.

Galatasaray savunmasının kilit ismi Marcao için talipler artıyor. Her transfer döneminde adı birçok farklı kulüple anılan Marcao'ya İtalya ve İspanya'dan talipler var.

ATALANTA İLE SEVİLLA, MARCAO'NUN PEŞİNDE

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Sabah gazetesinin haberine göre, Avrupa Ligi'nde sergilediği performansla dikkat çeken Marcao için Serie A'nın önemli kulüplerinden Atalanta devreye girdi. Çizme ekibi Brezilyalı savunmacı konusunda ısrarcı. Atalanta, 11 Haziran'dan sonra yeni yönetime resmi teklifte bulunmayı düşünüyor.

Marcao'nun bir talibi de La Liga'dan var. İddiaya göre İspanya'nın köklü kulüplerinden Sevilla, Brezilyalı savunmacıyı kadrosuna katmak istiyor.

Gazeteci Fabrizio Romano'ya göre Sevilla, Aston Villa'ya 41 milyon euro'ya sattığı Diego Carlos'un yerini Marcao ile doldurmayı düşünüyor. Galatasaray Yönetimi en az 15 milyon Euro fiyat belirledi. Bu transfer gerçekleşirse Marcao Galatasaray tarihine geçecek. Badou Ndiaye (16 milyon euro) 'den sonra kulübün en pahalı geliri olacak.

MARCAO'NUN SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYOR?

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Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 39 resmi maçta görev yapan 26 yaşındaki Marcao'nun kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

2019'un başında Portekiz ekibi Chaves'ten 4 milyon euro'ya transfer edilen Marcao son olarak geçen yaz sözleşmesini uzatmıştı. Marcao'nun sözleşmesi 2024 Haziran'da sona eriyor.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Marcao
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