Galatasaray'ın Kayserispor maçında 7 eksik

Sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak'ın da bulunduğu kafile, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kalkan Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Kayseri'ye hareket etti.

Galatasaray'ın Kayserispor karşılaşması için belirlenen kamp kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

"Fernando Muslera, Mariano Filho, Maicon Roque, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ömer Bayram, Henry Onyekuru, Yunus Akgün, Ozan Kabak, Celil Yüksel, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli."

Galatasaray, Kayserispor karşısında birçok oyuncusunda yoksun mücadele edecek. Sakatlıkları süren Emre Akbaba, Yuto Nagatomo, Fernando Reges ve Eren Derdiyok'un yanı sıra Fenerbahçe derbisinde yaşanan olayların sonucunda men cezası alan Ryan Donk, Badou Ndiaye ve Garry Rodrigues sarı-kırmızılı kafilede yer almadı.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda yapılacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

