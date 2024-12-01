Galatasaray'ın keyfini kaçıracak Osimhen teklifi! Dünya devi takas ile Napoli'nin kapısını çaldı

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen için, Napoli'ye adeta teklif yağıyor. Şimdi de İngiliz devi Osimhen'in performansı karşısında sessiz kalamadı ve takas teklifinde bulundu.

KAFA KAFAYA TAKAS

Victor Osimhen için Manchester United, Hollandalı santrforu Joshua Zirkzee'yi Napoli'ye önerdi. Kafa kafaya takas formülü olarak Napoli'ye teklif yapan Manchester United beklemeye geçti.

NAPOLI SICAK BAKIYOR

Osimhen'i kesin olarak kadrosunda düşünmeyen Napoli, devre arasında Galatasaray'ı ikna edebilirse Osimhen'i satmak istiyor. Galatasaray'dan izin almadan sözleşme gereği Osimhen'i sezon sonuna kadar satamayan Napoli, Manchester United'ın teklifini kabul etse bile Galatasaray'ı ikna etmesi gerekecek.