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Galatasaray'ın keyfini kaçıracak Osimhen teklifi! Dünya devi takas ile Napoli'nin kapısını çaldı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
01.12.2024 14:46
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Galatasaray'ın sezon sonuna kadar kiraladığı Victor Osimhen için her geçen gün yeni bir transfer iddiası ortaya atılmaya devam ediyor. Napoli'nin devre arasında bonservisiyle göndermek istediği Nijeryalı yıldız için takas teklifi İtalyan temsilcisinin eline ulaştı.

Galatasaray'ın keyfini kaçıracak Osimhen teklifi! Dünya devi takas ile Napoli'nin kapısını çaldı
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen için, Napoli'ye adeta teklif yağıyor. Şimdi de İngiliz devi Osimhen'in performansı karşısında sessiz kalamadı ve takas teklifinde bulundu.

KAFA KAFAYA TAKAS

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Victor Osimhen için Manchester United, Hollandalı santrforu Joshua Zirkzee'yi Napoli'ye önerdi. Kafa kafaya takas formülü olarak Napoli'ye teklif yapan Manchester United beklemeye geçti.

NAPOLI SICAK BAKIYOR

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Osimhen'i kesin olarak kadrosunda düşünmeyen Napoli, devre arasında Galatasaray'ı ikna edebilirse Osimhen'i satmak istiyor. Galatasaray'dan izin almadan sözleşme gereği Osimhen'i sezon sonuna kadar satamayan Napoli, Manchester United'ın teklifini kabul etse bile Galatasaray'ı ikna etmesi gerekecek.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray Osimhen
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