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Galatasaray'ın kutlamalarında esprili diyalog! Başkan Dursun Özbek'ten Osimhen transferi için Okan Buruk'a: 'Sen de mi çıldırdın?'

Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ın Bodrum'daki şampiyonluk kutlamasında taraftarların yaptığı Osimhen tezahüratları gündem oldu. Tezahüratın ardından Başkan Dursun Özbek ve Teknik direktör Okan Buruk’un cevapları ise sosyal medyada çok konuşuldu.

Galatasaray'ın kutlamalarında esprili diyalog! Başkan Dursun Özbek'ten Osimhen transferi için Okan Buruk'a: 'Sen de mi çıldırdın?'
Burak Kavuncu

Süper Lig’de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, Bodrum'da düzenlenen özel bir organizasyonla şampiyonluğunu kutladı. Kutlamalar sırasında taraftarların “Taraftar çıldırdı, Osimhen’i istiyor” tezahüratı sonrası yaşananlar ilginç görüntülere sahne oldu.

‘‘TARAFTAR ÇILDIRDI DA SEN DE Mİ ÇILDIRDIN?”

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Galatasaray’ın Bodrum’daki şampiyonluk kutlamalarında “Taraftar çıldırdı, Osimhen’i istiyor” sesleri yükselmesinin ardından Okan Buruk, “Taraftar çıldırıyor başkanım, onu da göz ardı etmeyelim.” derken, Başkan Dursun Özbek ise "Hocam Allah aşkına taraftar çıldırdı da sen de mi çıldırdın?” cevabı geceye damgasını vurdu.

"EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE KADROMUZU HAZIRLAYACAĞIZ."

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Teknik direktör Okan Buruk, transfer konusunda, "En güçlü şekilde kadromuzu hazırlayacağız." açıklamasını yaparken taraftarlar, "Taraftar çıldırdı, Osimhen'i istiyor." tezahüratları yaptı.

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