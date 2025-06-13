Galatasaray'ın Leroy Sane hamlesi sonrası harekete geçtiler! Dünya bu transferi konuşacak, formalar yok satacak! Fenerbahçe öyle bir isme teklif yaptı ki...

Süper Lig'in sona ermesinin ardından kulüpler yeni sezon için çalışmalarını hızlandırırken geride ligde ve Avrupa'da istediğini bulamayan Fenerbahçe önümüzdeki sezon mutlak şampiyonluk istiyor.

Ezeli rakip Galatasaray'ın Leroy Sane hamlesi sonrası ses getirecek bir transfer arayışına giren Sarı-lacivertliler için çok konuşulacak bir isme teklif yaptığı öne sürüldü.

SÖZLEŞMESİNDE İLGİNÇ MADDE

Fenerbahçe, Santos'ta forma giyen dünyaca ünlü yıldız futbolcu Neymar'a teklif yaptığı öğrenildi. Brezilya ekibi ile yıl sonuna kadar kontratı bulunan yıldız ismin sözleşmesinde istemesi halinde yaz döneminde Avrupa’dan bir takıma bedelsiz olarak transfer olabileceği yönünde madde bulunuyor.

YENİDEN DOĞMAK İSTİYOR

Neymar, son yıllarda yaşadığı sakatlığın da etkisiyle futbol anlamında ciddi bir düşüş yaşarken Avrupa'da bir kulübe transfer olarak yeniden doğmak istiyor. Öte yandan yıldız isim 2026 Dünya Kupası’nda Brezilya’nın kadrosunda yer alabilmek için yeni sezona fazlasıyla önem veriyor.

TEKLİFİN DETAYLARI BELLİ OLDU

Ünlü İngiliz gazeteci Chris Antony’nin haberine göre; Santos'un oyuncuyu kadrosunda tutabilmek için yeni bir sözleşme önerirken Sarı-Lacivertliler'in yıldız isme 1+1 yıllık sözleşme önerdiği iddia edildi. Neymar için Fenerbahçe’nin yanı sıra Avrupa’dan İngiliz ekibi Aston Villa ve Fransız devi Marsilya’nın da teklifi var.