Galatasaray'ın Leroy Sane sevinci kursağında kaldı! Sarı-Kırmızılılar'ı yıkan haberi İngilizler duyurdu! Osimhen için öyle bir rakip çıktı ki...

Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla tamamlayan Galatasaray, gelecek sezon için hem Süper Lig hem de Avrupa’da taraftarlarını sevindirecek bir kadro kurma çalışmalarına devam ediyor. Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren yıldız oyuncu Leroy Sané, Arsenal, Bayern Münih, Al Hilal ve Fenerbahçe’nin tekliflerini geri çevirerek Galatasaray’ı tercih etti.

Sané, dün gece özel bir uçakla İstanbul’a gelirken, havalimanında binlerce sarı-kırmızılı taraftar tarafından coşkuyla karşılandı.

SEVİNÇ KISA SÜRDÜ

Leroy Sane transferi camiada büyük bir sevinç yaratırken, Victor Osimhen’in transfer süreci de hareketli geçiyor. Uzun süredir Al Hilal’in rekor maaş teklifine rağmen Avrupa’da kalmayı tercih eden Nijeryalı yıldıza, sürpriz bir talip daha çıktı.

İNGİLİZLER DUYURDU

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Darwin Nunez ile yollarını ayırmaya hazırlanan son Premier Lig şampiyonu Liverpool, Osimhen’i kadrosuna katmak istiyor.

ÖNCELİKLİ HEDEF LIVERPOOL

Chelsea’nin Liam Delap’ı transfer etmesi ve Benjamin Sesko’nun büyük olasılıkla Arsenal’e gitmesiyle forvet piyasasında seçenekler azaldı. Liverpool, kısıtlı alternatifler arasında Osimhen’i öncelikli hedef olarak belirledi.