Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova kadrosu belli oldu!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu beşinci maç haftasındaki Lokomotiv Moskova karşılaşması için bugün Rusya'ya gidiyor.

Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla bugün saat 11.00'de Moskova'ya hareket edecek olan Galatasaray, mücadele öncesi son antrenmanını karşılaşmanın gerçekleşeceği Lokomotiv Stadı'nda bu akşam saat 18.30'da ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık olarak yapacak.

Teknik direktör Fatih Terim ve bir oyuncunun katılacağı basın toplantısı ise saat 18.00'de Lokomotiv Stadı Medya Merkezi'nde başlayacak.

Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

"Fernando Muslera, Mariano Ferreira, Maicon Roque, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Garry Rodrigues, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Henry Onyekuru, Fernando Reges, Yunus Akgün, Ozan Kabak, Celil Yüksel, Yuto Nagatomo, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli."

