SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Galatasaray'ın mağlubiyeti Kadıköy'de davullarla, zurnalarla kutlandı! Sokak lambasına tırmanan bile var...

İçerik devam ediyor
Emre Şen

Kocaelispor mağlubiyetiyle Galatasaray’ın Trendyol Süper Lig’deki 19 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Fenerbahçeli taraftarlar, Kocaelispor-Galatasaray maçının bitiş düdüğünün ardından büyük sevinç yaşadı. Davullar, zurnalarla sevinen sarı-lacivertli taraftarlar, Galatasaray'ın puan kaybını kutladı.

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Galatasaray, Kocaelispor’a konuk olurken, mücadeleden 1-0’lık skorla mağlup ayrıldı. Bu sonucun ardından sarı-kırmızılıların ligdeki yenilmezlik serisi sona erdi.

KADIKÖY'DE KUTLAMA YAPILDI

Fenerbahçeli taraftarlar, Kocaelispor-Galatasaray maçının bitiş düdüğünün ardından büyük sevinç yaşadı. Davullu zurnalı kutlamalar sırasında bazı taraftarlar meşale yaktı.

19 MAÇTIR YENİLMİYORDU

Süper Lig’de bu maç öncesinde geçtiğimiz sezon deplasmanda oynadığı Beşiktaş’a yenilen Cimbom, derbinin ardından ligde çıktığı 19 karşılaşmada 17 galibiyet, 2 beraberlik almıştı.

Süper Lig’de geçtiğimiz hafta da evinde mücadele ettiği Trabzonspor ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, üst üste 2 müsabakada 5 puan bıraktı ve şampiyonluk yarışında önemli kayıplar yaşadı.

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Kocaelispor Kocaelispor
1 - 0
Galatasaray Galatasaray
20:00
Fenerbahçe Fenerbahçe
-
Zecorner Kayserispor Zecorner Kayserispor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İlklerin gecesinde aslan kayıp!İlklerin gecesinde aslan kayıp!
Erman Toroğlu'ndan Mauro Icardi'ye sert eleştiriler...Erman Toroğlu'ndan Mauro Icardi'ye sert eleştiriler...
Anahtar Kelimeler:
Kadıköy fenerbahçe galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kocaeli'de yangın faciası: SGK İl Müdürü ve 6 kişi açığa alındı

Kocaeli'de yangın faciası: SGK İl Müdürü ve 6 kişi açığa alındı

Sır olay! "Köyüme gidiyorum" dedi, cansız bedeni bulundu

Sır olay! "Köyüme gidiyorum" dedi, cansız bedeni bulundu

Kartal, Antalya'da havalandı! Galibiyet böyle geldi

Kartal, Antalya'da havalandı! Galibiyet böyle geldi

Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti! Yıllar sonra ortaya çıktı

Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti! Yıllar sonra ortaya çıktı

Erdoğan'ın mesaj gönderdiği toplantıda asgari ücret çıkışı

Erdoğan'ın mesaj gönderdiği toplantıda asgari ücret çıkışı

Milyonların maaş tablosu burada!

Milyonların maaş tablosu burada!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.