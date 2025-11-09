Galatasaray'ın mağlubiyeti Kadıköy'de davullarla, zurnalarla kutlandı! Sokak lambasına tırmanan bile var...

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Galatasaray, Kocaelispor’a konuk olurken, mücadeleden 1-0’lık skorla mağlup ayrıldı. Bu sonucun ardından sarı-kırmızılıların ligdeki yenilmezlik serisi sona erdi.

KADIKÖY'DE KUTLAMA YAPILDI

Fenerbahçeli taraftarlar, Kocaelispor-Galatasaray maçının bitiş düdüğünün ardından büyük sevinç yaşadı. Davullu zurnalı kutlamalar sırasında bazı taraftarlar meşale yaktı.

19 MAÇTIR YENİLMİYORDU

Süper Lig’de bu maç öncesinde geçtiğimiz sezon deplasmanda oynadığı Beşiktaş’a yenilen Cimbom, derbinin ardından ligde çıktığı 19 karşılaşmada 17 galibiyet, 2 beraberlik almıştı.

Süper Lig’de geçtiğimiz hafta da evinde mücadele ettiği Trabzonspor ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, üst üste 2 müsabakada 5 puan bıraktı ve şampiyonluk yarışında önemli kayıplar yaşadı.