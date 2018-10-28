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Galatasaray'ın Malatyaspor maçından sonra Gomis'in paylaşımı dikkat çekti

GALATASARAY HABERLERİ  | 28.10.2018 22:03 | Son Güncelleme

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a 2-0 yenildi. Maçtan sonra Gomis'in paylaşımı ise dikkat çekti.

Galatasaray'ın Malatyaspor maçından sonra Gomis'in paylaşımı dikkat çekti

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a 2-0 yenildi.

Sarı-kırmızılı takım, sakatlıklar nedeniyle birçok önemli futbolcusundan yoksun mücadele ettiği müsabakada, Donald ile Adem Büyük'ün penaltıdan kaydettiği gollerle sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

GOMİS'İN PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Transfer döneminde Galatasaray'dan zam istediği gerekçesiyle Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımına satılan Bafetimbi Gomis, maç biter bitmez şok bir paylaşım yaptı.

Gomis, "Sesli gülüyorum" diyerek gülen fotoğrafını paylaştı. Gomis'in bu paylaşımı, sosyal medyada bazı Galatasaraylı taraftarların tepkisini çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Bafetimbi Gomis

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