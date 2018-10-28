Galatasaray'ın Malatyaspor maçından sonra Gomis'in paylaşımı dikkat çekti

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a 2-0 yenildi.
Sarı-kırmızılı takım, sakatlıklar nedeniyle birçok önemli futbolcusundan yoksun mücadele ettiği müsabakada, Donald ile Adem Büyük'ün penaltıdan kaydettiği gollerle sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
GOMİS'İN PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ
Transfer döneminde Galatasaray'dan zam istediği gerekçesiyle Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımına satılan Bafetimbi Gomis, maç biter bitmez şok bir paylaşım yaptı.
Gomis, "Sesli gülüyorum" diyerek gülen fotoğrafını paylaştı. Gomis'in bu paylaşımı, sosyal medyada bazı Galatasaraylı taraftarların tepkisini çekti.
Galatasaray'da 'Beşiktaşlı yönetici' krizi
Fenerbahçe'den Volkan Demirel paylaşımı
Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma depremi
Guangzhou Evergrande Talisca'yı bonservisiyle birlikte aldı
Galatasaraylı futbolcu Nagatomo'da büyük tehlike
Loris Karius'a kulübe yolu göründü
Fenerbahçe'de flaş ayrılık!
26 yaşında dünya devinin başkanı oldu
Aziz Yıldırım'ın anlaştığı Belçikalı Cris Van Puyvelde Çin'de
FIFA resmen açıkladı!
Cengiz Ünder'in bonservis bedelinin 60 milyon Euro olduğu yazılıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum