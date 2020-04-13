SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'ın, Mario Balotelli için yaptığı teklif belli oldu!

Galatasaray'ın, Mario Balotelli için yaptığı teklif belli oldu!

GALATASARAY HABERLERİ  | 13.04.2020 16:35 | Son Güncelleme

Galatasaray, yeni sezon transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Sarı-Kırmızılı takım forvet hattına Brescia ekibinde forma giyen Mario Balotelli'yi düşünüyor.

İtalyan gazeteci Nicolò Schira'nın haberine göre; Galatasaray'ın Balotelli'nin menajeri Mino Raiola ile bir araya geldiği ve bir yılı opsiyon olmak üzere üç yıllık bir anlaşma konusunda görüştüklerini iddia etti.

32

SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYOR?

İtalyan oyuncunun Brescia ile olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam ediyor. 29 yaşındaki forvet bu sezon forma giydiği 19 maçta 5 gol kaydetti.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En büyük şehirleri bile geride bıraktı! O ilçede ceza rekoru En büyük şehirleri bile geride bıraktı! O ilçede ceza rekoru
Ve Fatih Terim için kritik gün!Ve Fatih Terim için kritik gün!
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray balotelli transfer haberleri

En Çok Okunan Haberler

Yıllardır sakladığı fotoğrafı paylaştı! 'Kendinden geçmişti'

Yıllardır sakladığı fotoğrafı paylaştı! 'Kendinden geçmişti'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan ilk açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan ilk açıklama

Annesinin 22 yaşındaki sevgilisine olay yorum

Annesinin 22 yaşındaki sevgilisine olay yorum

FIFA açıkladı! Üçüncü transfer dönemi geliyor...

FIFA açıkladı! Üçüncü transfer dönemi geliyor...

Kenan Koçak'tan Fenerbahçe açıklaması

Kenan Koçak'tan Fenerbahçe açıklaması

Emre Çolak'tan geri dönüş sinyali!

Emre Çolak'tan geri dönüş sinyali!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Hastaneden Fatih Terim açıklaması geldi!

Hastaneden Fatih Terim açıklaması geldi!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Fatih Terim koronavirüse yakalandı!

Fatih Terim koronavirüse yakalandı!

Barcelona'dan Galatasaray'a müjde!

Barcelona'dan Galatasaray'a müjde!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray'ın, Mario Balotelli için yaptığı teklif belli oldu!

Galatasaray'dan Balotelli'ye teklif!

Andone'den Fatih Terim açıklaması

Andone'den Fatih Terim açıklaması

Fatih Terim bugün yapılacak koronavirüs testin sonucunu bekliyor

Ve Fatih Terim için kritik gün!

Drogba, özel hastanesini korona ile mücadele için devletin hizmetine sundu

Drogba'dan alkışlanacak hareket!

Galatasaray açık ara zirvede

Galatasaray Türkiye'deki rakiplerine fark attı

Falcao Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Falcao'ya rekor teklif! Ayrılıyor mu?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.