Galatasaray'ın, Mario Balotelli için yaptığı teklif belli oldu!

İtalyan gazeteci Nicolò Schira'nın haberine göre; Galatasaray'ın Balotelli'nin menajeri Mino Raiola ile bir araya geldiği ve bir yılı opsiyon olmak üzere üç yıllık bir anlaşma konusunda görüştüklerini iddia etti.
İtalyan oyuncunun Brescia ile olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam ediyor. 29 yaşındaki forvet bu sezon forma giydiği 19 maçta 5 gol kaydetti.
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