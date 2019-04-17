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Galatasaray'ın Martin Odegaard'ı transfer etmek istediği iddia edildi

GALATASARAY HABERLERİ  | 17.04.2019 14:45 | Son Güncelleme

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında olan Galatasaray bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Gündeme gelen son isim Norveçli orta saha oyuncusu Martin Odegaard...

Galatasaray'ın Martin Odegaard'ı transfer etmek istediği iddia edildi

Galatasaray transfer çalışmalarına başladı. Sarı Kırmızılılar sezon sonu takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Younes Belhanda'nın yerini doldurmak için harekete geçti ve Norveçli orta saha oyuncusu Martin Odegaard'ı gündemine aldı.

6 MİLYON EURO İSTENİYOR

Real Madrid'in Martin Odegaard'ı 6 milyon euro karşılığında elden çıkarmanın planlarını yapıyor. Galatasaray'ın Real Madrid'e satın alma opsiyonlu kiralama teklifi götüreceği öğrenildi. Real Madrid ise oyuncuyu bonservisiyle göndermek istiyor.

Vitesse'nin sezon başında Real Madrid'den kiraladığı Odegaard bu sezon çıktığı 31 karşılaşmada toplam 8 gol atıp 8 asist yaptı.

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ODEGAARD'DAN TRANSFER SÖZLERİ

Vitesse'de forma giyen Norveçli '10' numara İspanyol basınına yaptığı açıklamada artık kariyerinde değişikliğe gitmek istediğini ve sezon sonu Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek istediğini belirtti. Odeaard, "Sezonu Vitesse'de güçlü bir şekilde bitirmek istiyorum. Sezon sonu bir karar vereceğim. Henüz 20 yaşındayım ve Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek istiyorum." ifadelerini kullandı.

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BONSERVİSİ REAL MADRİD'DE

2015 yılında Norveç ekibi Stromsgodset Toppfotball'dan Real Madrid'in alt yapısı Castilla'ya 2 milyon 800 bin euro karşılığında transfer olan Odegaard 2 yıl Real Madrid Castilla'da forma giydikten sonra 2017 yılında Hollanda'nın Heerenveen takımına transfer oldu.

(Akşam)

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Galatasaray real madrid martin ödegaard

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