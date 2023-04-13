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Galatasaray'ın Mauro Icardi için yaptığı teklif belli oldu! İşte Arjantinli yıldızın 4 yıllık maliyeti

13.04.2023 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın sezon başında PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı ve gelişiyle büyük ses getiren Mauro Icardi attığı gollerle de taraftarın gönlünde taht kurmuş durumda. Performansıyla alkış toplayan yıldız için Galatasaray yönetimi harekete geçerken, yapacağı teklifi hazırladı. İşte detaylar...

Galatasaray'ın Mauro Icardi için yaptığı teklif belli oldu! İşte Arjantinli yıldızın 4 yıllık maliyeti
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın Fransız ekibi Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Arjantinli golcü Mauro Icardi attığı gollerle taraftarın sevgilisi olmayı başarırken, Galatasaray yönetimi sözleşmesi sezon sonunda sona erecek yıldızın bonservisinin alınması için çalışmalara şimdiden başlamıştı.

BONSERVİSİ İSTENİYOR

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Sarı-Kırmızılı ekip Fransız ekibi PSG ile temasa geçmeye hazırlanırken, yapacağı teklifi de büyük oranda hazırladı.

PSG'YE 8 MİLYON EURO

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Galatasaray Yönetimi, Arjantinli golcü için Paris Saint Germain'e 8 milyon euro bonservis bedeli teklif etmeyi planlıyor.

4 YIL 12 MİLYON EURO

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Ayrıca Icardi'ye de bonuslar hariç 3 yıl için 12 milyon euro maaş teklif edecek. Sarı-Kırmızılılar'ın Icardi'yi takımda tutmuk için 20 milyon euroyu gözden çıkardığı öğrenildi.

"KALMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

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Sözleşmesi haziran ayında sona erecek Mauro Icardi, geçtiğimiz günlerde TNT Sports Argentina'ya yaptığı açıklamada Galatasaray'da mutlu olduğunu ve İstanbul'da kalmak istediğini söylerken, "Burada kalmak için sabırsızlanıyorum. Paris Saint- Germain'e dönmek istemiyorum. Burada dünyanın en iyi oyuncusu benmişim gibi hissediyorum. Burada bana çok ilgi var" ifadelerini kullanmıştı.

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